Betssy Chávez presentó proyecto de ley para la renovación del Congreso por mitades | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, en su condición de congresista de la República, presentó un proyecto de ley para renovar el Parlamento por mitades a los dos años y medio de su periodo. Con esta iniciativa, del total de congresistas, 130, 65 serían cambiados a través de elecciones.

"Necesitamos poder devolverle al Congreso de la República la tan perdida legitimidad. Nosotros proponemos este proyecto de ley que plantea la renovación por mitades porque deseamos que el país pueda tener gobernabilidad para el desarrollo de toda nuestra gente, para que nuestros hijos puedan estudiar sin temor a que las cosas en el país van a cambiar de la noche a la mañana", indicó.

"Necesitamos generar condiciones de estabilidad para poder promover el empleo, para que los peruanos y peruanas puedan desarrollarse sin tener miedo a la coyuntura política, en la que el desarrollo económico no se encuentre divorciado del crecimiento económico. Debemos de trabajar todos por la gobernabilidad del país y el Congreso de la República tiene que trabajar en su legitimidad", agregó.

Se trata del proyecto de ley de reforma constitucional del artículo 90 para promover la gobernabilidad y establecer la renovación por mitades del Parlamento. La iniciativa está respaldada en calidad de coautores por los congresistas Guillermo Bermejo, Flavio Cruz, Pasión Dávila, Américo Gonza, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Segundo Quiroz y Jhakeline Ugarte.

Pedro Castillo pide al Congreso rendir cuentas

El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó este martes a los parlamentarios por tratar de impulsar una vacancia en su contra y pidió que rindan cuentas al país por más de 100 días de trabajo en el Congreso de la República.



"Quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan y caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros yo he pasado por muchas luchas más cruentas y hoy que soy gobierno no voy a retroceder", dijo en Huancavelica.



Pedro Castillo manifestó que guardó silencio desde que asumió la Presidencia y que ha sido respetuoso, pero que hoy se siente en la obligación de salir y "decir la verdad tal y como es al país" sobre su gestión.

"Hemos pasado más de 100 días de Gobierno y el Congreso de la República y el pueblo, como está en su derecho, nos ha pedido un informe de lo que estamos haciendo. Tanto los congresistas como el Gobierno hemos sido elegidos en la misma fecha, en la misma oportunidad. Ustedes se fueron a las urnas a elegir congresistas y gobierno central y desde acá debo decir que es momento también que el Congreso rinda cuenta al país de estos más de 100 días ¿qué cosa está haciendo por el Perú? y que informen cuántas leyes han hecho por el país y que no me obstruyan el camino", indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: