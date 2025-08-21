Últimas Noticias
Retiran de predictamen de reglamento la propuesta que establecía sueldos para diputados y senadores

Hemiciclo del Parlamento.
| Fuente: Congreso de la República
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, explicó que se trató de una propuesta dentro del reglamento que fijaba el monto de remuneración para los diputados y senadores. Dicha mención fue retirada y ahora deberá ser abordada por la nueva Cámara en 2026.

Congreso
00:00 · 02:26

Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, anunció este miércoles el retiro del predictamen del reglamento de la Bicameralidad de cualquier cláusula que se refiera a las remuneraciones de los senadores y diputados en la próxima Cámara de Diputados y Senadores.

En declaraciones a RPP, el parlamentario de Fuerza Popular indicó que este retiro se da luego de que trascendiera que el predictamen establecía remuneraciones de hasta S/ 34 000 para los senadores y diputados.

Alegría indicó que esto se trató de una propuesta que aún debe ser debatida por las bancadas del Parlamento, ello con el objetivo de “perfeccionar” el reglamento para la Bicameralidad que se presentó.

No obstante, indicó que, si bien se retiró dicha cláusula, la misma tendrá que ser debatirá por la Cámara de Diputados y Senadores al momento de autorregular sus remuneraciones.

“Recogiendo la recomendación de miembros de mi partido político y de mi bancada hemos decidido retirar lo que significa cualquier disposición que hable del sueldo de los congresistas. Sin embargo, debemos tener sumamente claro que esta discusión se va a tener que tomar seguro en 2026, cuando la nueva Cámara de Diputados y Senadores tengan que autorregular cuánto es lo que van a ganar”, sostuvo.

Rechazo de algunas bancadas

El titular de dicho grupo de trabajo parlamentario también señaló como motivo para retirar esta cláusula al rechazo de un grupo de bancadas parlamentarias, las cuales criticaron que el Congreso implemente el monto que ganarán los futuros legisladores.

“Se retira lo que significa alguna cláusula respecto a los sueldos que van a recibir los senadores y diputados y estamos nuevamente perfeccionando (porque) existe una negativa de ciertas bancadas de poder clarificar y poder ponerle un punto a cuánto van a ganar los senadores y los diputados”, indicó.

Alegría también indicó que la Comisión de Constitución continuará trabajando en el predictamen del reglamento de la Bicameralidad de cara a su debate y votación en el Pleno.

“Hay que resaltar claramente que esto finalmente fue una propuesta que tiene que ser debatida por todos los grupos políticos que representan este Congreso de la República, porque la misión que encomendaron, no solamente el pleno del Congreso, sino también una ley es que este Congreso trabaje en la reglamentación, lo que hemos buscado es perfeccionar en una propuesta de reglamento que se presentó”, indicó.

Congreso de la República Bicameralidad Arturo Alegría Comisión de Constitución

