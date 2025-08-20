Comisión de Constitución analizará propuesta para que diputados y senadores ganen más de 34 mil soles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Muñante: "No vamos a apoyar ningún incremento salarial" | Fuente: Congreso

El Congreso de la República está considerando una propuesta que podría aumentar significativamente los salarios de los futuros miembros que ejercerán en un sistema bicameral.

Actualmente, un congresista recibe una remuneración mensual de 15,600 soles. Sin embargo, un nuevo predicamen sugiere que los 130 diputados y 60 senadores puedan recibir un salario equivalente al de un juez supremo titular, lo que asciende a aproximadamente 34,090 soles mensuales.

Al respecto, Fernando Rospigliosi, quien busca la reelección en el Senado, argumentó que los magistrados de alto rango tienen un estatus similar al de los congresistas, justificando así la equiparación salarial.

"No se está simplemente elevando, sino se está considerando la posibilidad de igualar los sueldos con otros funcionarios del Estado", aseveró.

Alejandro Muñante: "No vamos a apoyar ningún incremento salarial" | Fuente: RPP

Alejandro Muñante: "No vamos a apoyar ningún incremento salarial"

Por su lado, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, manifestó su oposición tajante ante la propuesta, asegurando que su bancada no apoyará ningún incremento salarial.

"Nosotros, como Renovación, no vamos a apoyar ningún tipo de aumento de sueldo de congresistas. Se supone que estamos aquí para representar a la ciudadanía y tenemos que velar primero por sus intereses", declaró.

La propuesta fue presentada en forma de predicamen de resolución de reglamento ante la Comisión de Constitución, encabezada por el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular. Este cuerpo legislativo será el encargado de revisar y evaluar la viabilidad de la medida.