Pleno del Congreso aprobó la ley que exonera de responsabilidad a los legisladores por infringir la neutralidad electoral

Con 82 votos a favor el Pleno del Congreso de la República aprobó la propuesta que permite a los legisladores expresar y/o defender posiciones políticas o partidarias, sin que ello constituya una infracción a la neutralidad electoral.

En ese sentido, la Resolución Legislativa 11306 incorpora al Reglamento del Congreso el artículo 25-A, bajo el título ‘Principio de neutralidad respecto a los parlamentarios’.

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”, señala el mencionado texto.

A ello, agrega que “esta disposición no los inhabilita para que realicen actividades de proselitismo político” en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo "que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

“La función parlamentaria es política”

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría, sostuvo que esta norma busca fortalecer la representación política.

“La función parlamentaria es política por excelencia, lo que exige confrontar ideas, posiciones, debatir las posturas que cada uno de los representantes tiene aquí en el Parlamento Nacional y creo que eso es fruto también de las coordinaciones previas e internas que cada una de las bancadas tiene dentro de sus espacios políticos”, expresó.

“Este proyecto que, bajo una mirada equivocada de neutralidad, lo que busca es clarificar lo que ya está expresamente publicado en el Reglamento del Congreso”, añadió.

Cabe recordar que, en el pleno del pasado jueves 14 agosto, no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar la resolución legislativa por lo que se solicitó un pedido de reconsideración que prosperó en la sesión celebrada este martes.

El proyecto, finalmente fue aprobado con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones.

El presidente del Congreso, José Jerí Oré, precisó que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 del Reglamento del Congreso, las proposiciones de resoluciones legislativas se encuentran exoneradas del requisito de segunda votación.