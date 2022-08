Carlos Anderson se mostró a favor de la moción de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Carlos Anderson consideró que actualmente el alejamiento de Pedro Castillo de la Presidencia de la República sería el único escenario que genere confianza entre los inversionistas para mejorar la situación económica del país. En ese sentido, el legislador respaldó la tercera moción de vacancia que se viene alistando en el Parlamento.

"Para el tema de la confianza yo creo que hoy en día el único escenario que generaría confianza es un escenario donde no está el presidente Castillo presente (…) No es un tema de ir contando los votos, finalmente es un tema de dignidad y de no quedarse paralizado", señaló el legislador en entrevista con Las cosas como son.

Carlos Anderson refirió que se encuentra trabajando con un grupo de congresistas en acciones para la elaboración de una tercera moción de vacancia. Asimismo, el legislador se mostró en contra de la propuesta de su colega Susel Paredes sobre la posibilidad de anticipo de elecciones, que actualmente no existe en la Constitución.

"Si alguien está dispuesto, como Susel Paredes, por ejemplo, que está dispuesta a favor de que nos vayamos todos, entonces por qué no apoyar un mecanismo como la vacancia que ya es más rápido en estos momentos. Creo que hay suficiente evidencia de que el presidente carece de capacidad moral", indicó.

"Eso no es casual, es de manera permanente, y lo último que está haciendo, persiguiendo a la fiscal de la Nación, persiguiendo a su investigador, yendo por todo el país diciendo que el único inocente es él y que todo los que de alguna forma lo acusamos somos corruptos. O sea, el mundo al revés", agregó.

Nueva moción de vacancia se presentaría en septiembre

Recientemente, el congresista no agrupado Édward Málaga Trillo afirmó que un "grupo multipartidario" de parlamentarios se encuentra preparando una tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y que, de prosperar, debía ser seguida de elecciones generales.

"El punto clave para salir de la crisis es la remoción del presidente y debe ser seguida de un adelanto de elecciones generales (...) Ocho congresistas hemos intercambiado ideas para lograr un consenso y la moción de vacancia sea basada en razones que la ciudadanía pueda entender y justificar", explicó en una entrevista al diario Perú21.

Al respecto, señaló que la moción cuenta ya con el apoyo de casi 80 congresistas y que confía en que, "a medida que se vayan desarrollando las investigaciones fiscales", otros parlamentarios la apoyarán porque sino "serán cómplices de esta corrupción".

"Estamos alrededor de los 80 votos sin haber hecho un trabajo político (...) veo cambios en la tendencia de quienes defendían acérrimamente al presidente. Ahora lo hacen con menos ímpetu", afirmó.

Asimismo, Málaga refirió que aún no hay fecha definida para presentar la propuesta, pero que será "propicio" presentarla el próximo mes. El parlamentario consideró que esta nueva moción sí "dará la talla" debido a las razones que la motivan.

"No tenemos una fecha definida, le estamos dando énfasis al trabajo de comunicación y político. No queremos imponer la vacancia sino que, cuando se vote, los colegas y la ciudadanía estén convencidos. Apuntamos a que el mes de setiembre es propicio para presentar la moción", señaló.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.