Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido | Fuente: PCM

El congresista Carlos Anderson, recalcó que, personalmente, ha decidido no dar el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Guido Bellido, que solicitará la investidura ante el Congreso este 26 de agosto.

Anderson comentó que espera reunirse con la bancada de Podemos Perú antes del pedido de confianza del Gabinete Bellido, pero aseveró que para él es un “Gabinete fallido”.

“Yo apunto que el presidente Castillo nos prometió un tipo de Gabinete diferente. Nos dijo que nos daría un Gabinete de unidad nacional, de todas las sangres, sin ideología, de los mejores. Por eso, simplemente para mí, es un Gabinete fallido”, sostuvo en Ampliación de Noticias de RPP.

“Desde un inicio no ha sido un factor de unidad, su composición además revela una tremenda falta de criterio a la hora de escoger a los ministros, no que no tienen ninguna experiencia ni ningún liderazgo en sus sectores”, manifestó.

En otro momento, Anderson se refirió al manuscrito firmado por Bellido en el que hace varios compromisos y que publicó la presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva. “La mejor forma de colaborar con el país, sería que el señor Guido Bellido dé un paso al costado”, aseveró.

Asimismo, consideró que Guido Bellido ha “fracasado estrepitosamente en la tarea que seguramente le encomendó el presidente la República de constituir un Gabinete que respondiera a los precipicios que el propio presidente anunciara”.

Sobre el dólar

Respecto al incremento del precio del dólar, Carlos Anderson, quien es economista, apuntó que ha sido un error pensar que la economía y la política no van de la mano, por lo que urge que el presidente Castillo demuestre su liderazgo ante Vladimir Cerrón.

“Fue un error durante los años en los que nos iba muy bien, pensar que la economía y la política iban por cuerdas separadas y ahora lo vemos en su increíble dimensión. Los agentes económicos estamos atentos a (Vladimir Cerrón y Pedro Castillo) y la posibilidad de que Castillo asuma su investidura como presidente de la República, como el principal personaje político del país. Sería tremenda buena noticia pero no tiene que ser palabras sino actos”, indicó.

“Toda esta incertidumbre tiene un costo económico muy grande. La volatilidad del dólar no es casualidad. El impacto que eso tiene sobre los precios no es casualidad y lo pagamos todos”, agregó.

