Congresista Carlos Anderson, vocero de la bancada Podemos Perú. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El congresista Carlos Anderson, vocero de la bancada Podemos Perú, calificó de irresponsable la conformación del nuevo Consejo de Ministros y consideró que el nombramiento de Héctor Valer como jefe del Gabinete Ministerial revela "una suerte de deseo secreto de vacancia" de parte del presidente Pedro Castillo".

"Creo que al presidente le hubiera bastado darse una 'vueltita' o mandar a preguntar en el Congreso qué tipo de reputación tiene establecida el señor Valer para enterarse de que es una persona que no tiene mucho control de sus emociones, que es un misógino comprobado y que lo único que iba a causar es escepticismo o abierta oposición", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Anderson adelantó que no le dará la confianza "ni en mil años" al Gabinete que lidera Héctor Valer; sin embargo, reconoció que todavía no ha podido conversar con miembros de su bancada sobre este tema. El congresista lamentó que esta era "la gran oportunidad" que tenía el presidente "para mostrar que tiene amor por el Perú".

"A mí me parece que no tiene amor por el Perú, que eso del 'pueblo' es puro discurso porque si tiene amor por el país no hace lo que está haciendo el presidente. Creo que este es el peor Gabinete de la historia: una ministra de la Mujer que nunca pudo pasar una prueba mínima de meritocracia, un 'muchachito' que acaba de terminar su carrera de geografía y lo ponen a combatir la mayor crisis medioambiental de nuestra historia", reprochó.

Finalmente, el parlamentario lamentó que esta situación ratifica las recientes revelaciones de una suerte de "Gabinete en la sombra" expuesto por la ahora expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez y el exministro Avelino Guillén, a quienes, pese a las discrepancias, calificó como "gente decente".

Nuevo Gabinete "es un acto de provocación"

En esa misma línea, la congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, cuestionó al nuevo Consejo de Ministros que lidera Héctor Valer Pinto y consideró que se trata de una "estrategia" que tiene como una de sus primeras acciones "la provocación" al designar en el primer cargo a una persona que tiene "serios cuestionamientos" en su vida política.

"Él (Pedro Castillo) piensa que solamente es presidente de su entorno y que no es presidente de un país. En vez de mejorar su Gabinete, no lo hace. Para mí esto es un acto de provocación, es una estrategia que ellos tienen muy bien implementada, yo ya no creo cuando dicen que hay que minimizar lo que él dice", señaló.

"Yo sí creo, y lo reafirmo, que esto es parte de una estrategia para desestabilizar al Congreso y hacer parecer a los congresistas como obstaculizadores que no los dejan hacer cuando hay un sinnúmero de problemas que hay que ir superando", insistió.

Asimismo, recordó que dentro del nuevo Gabinete Ministerial hay personas bastante cuestionadas "por situaciones bastantes delicadas". Por esta razón, la legisladora tomó como "un acto de provocación" que el presidente Pedro Castillo no haya tomado en cuenta la sugerencia del Parlamento para que designe a personas con experiencia y el perfil.

