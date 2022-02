Grupo de legisladoras sobre Héctor Valer: “Los hechos expresan un comportamiento misógino”

Legisladoras de diversas bancadas pidieron la destitución de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

Un grupo de mujeres parlamentarias de diversas bancadas emitieron la noche de este miércoles un pronunciamiento sobre las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, en cuanto a la denuncia que afronta por agresión física a su hija.

El documento suscrito por 32 legisladoras sostiene que las expresiones de Héctor Valer ponen en evidencia su “total desconocimiento del procedimiento en procesos de violencia familiar”. Añaden que el también congresista ha pretendido desconocer la resolución judicial que otorgó medidas de protección a favor de su esposa, por la denuncia maltratos a ella y su hija.

“Los hechos expresan un comportamiento misógino al que se suman denuncias de otras personas que también fueron víctimas de agresiones y maltrataos del señor Valer. Resulta indignante, por ello, que en su conferencia de prensa revictimice a su hija”, indicaron las legisladoras.

No otorgarán confianza

Las parlamentarias señalaron que durante los últimos años las mujeres no solo enfrentan peligros de violencia de género, sino también la desidia de las autoridades para enfrentar frontalmente este flagelo que tanto daño le hace a la sociedad.

En esa línea, consideraron que el Estado debe tener como política la lucha contra la violencia a la mujer y que no se debe legitimar a los agresores al colocarlos en cargos públicos, por lo que pidieron al presidente Pedro Castillo que destituya a Héctor Valer del cargo, pues adelantaron que no le otorgarán la confianza.

“No avalaremos con nuestro voto de confianza a ningún ministro cuestionado por violencia familiar. El país no merece un primer ministro que no respeta a las mujeres, a las instituciones ni a las personas. El país no merece un primer ministro que miente y que cree que todo funcional cuando se levanta la voz o se amenaza”, sostuvieron.

Incidentes en el Congreso

En declaraciones a RPP Noticias, Rosángela Barbarán, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Legislativo, indicó que Héctor Valer tuvo incidentes de agresión a legisladoras desde que inició el nuevo periodo legislativo.

“Ha agredido a colegas dentro del Congreso de la República. Recordemos siempre sus matonerías esa forma tan tosca de tratar a las mujeres y luego solo acercarse a pedir disculpas como si eso fuera la solución”, dijo.

“(Durante) los primeros plenos, se ponía a gritarle a la presidenta del Congreso de la República en pleno hemiciclo. En varias ocasiones se le ha tenido que apagar el micro e invitarlo a que por favor se calme porque no era la primera vez”, añadió la legisladora fujimorista.

Pronunciamiento de mujeres parlamentarias del Congreso de la República. pic.twitter.com/R3xOcngEvX — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) February 4, 2022





