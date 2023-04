Carlos Anderson sobre Dina Boluarte: "La incapacidad moral permanente no calza con lo que hemos visto"

Carlos Anderson comentó el rechazo de la moción de censura contra el ministro del Interior. | Fuente: RPP

El congresista no agrupado Carlos Anderson se refirió al rechazo de la admisión a debate de la moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte y precisó que si bien no ha sabido manejar la crisis que hasta la fecha ha dejado más de medio centenar de muertos en el país, no votó a favor de retirarla del cargo porque la figura no tenía legimitidad.

"Jamás voy a defender a un Gobierno que creo que es indefendible. La señora Boluarte no solamente arrastra todos sus antecedentes como cómplice de un Gobierno corrupto, hay complicidad por acción y complicidad por omisión. Y ella pecó por omisión, aparentemente. Desde que llegó al Gobierno su manejo de la crisis de violencia ha sido pobre y no ha tenido el tino político para reaccionar y dar una respuesta a lo que sectores muy importantes del país reclaman, que alguien asuma el costo político de los errores y del hecho inobjetable de que cerca de 70 personas han muerto en el país", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Pero, ¿por qué no voté a favor? Hay un tema de legitimidad de la medida, del instrumento, y no calza. La incapacidad moral permanente no calza con lo que hemos visto. Por otro lado, la ilegitimidad de quien lo proponía. La izquierda se pasó todo el tiempo llamándonos golpistas a quienes buscábamos una vacancia porque no había otro instrumento para sacar a una persona nefasta como Pedro Castillo. Por eso yo pregunté a qué les puedo decir ahora golpistas", agregó.

"No discrimino entre unas muertes y otras"

Por otro lado, recordó que estuvo a favor de censurar al ahora primer ministro, Alberto Otárola, por ser el responsable político de las muertes ocurridas en el marco de las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

"Yo voté a favor de la censura del señor Otárola, que creo y me reafirmo que ese es el camino. No pasó y hay segundas mejores soluciones. Yo no discrimino entre unas muertes y otras. He votado por la censura del ministro del Interior que sí hablaba del resto de muertes. He estado en ambos", finalizó.