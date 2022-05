Carlos Anderson: Vladimir Cerrón "le bajó el dedo" a Betssy Chávez y estaría buscando "una nueva cuota de poder"

Carlos Anderson opinó sobre la relación al interior del Congreso | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Carlos Anderson dijo no sentirse muy sorprendido por el hecho de que la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, haya sido censurada con 9 votos de la bancada oficialista de Perú Libre, además, a la cual pertenecía, pese a que reconoció que existía el rumor de que no se lograrían los votos para lograr su remoción del cargo.

"Desde un principio Perú Libre fue una amalgama de diferentes intereses. Esa bancada de 37 era el cerronismo, claramente identificado, una bancada magisterial y terceros que estaban buscando un poquito de luz bajo el sol. Entre ellos hay siempre competencias y en esas competencias por el liderazgo se han generado enemistades muy profundas", señaló.

"Son luchas, cuotas de poder y todo lo demás. Yo no he visto desde un principio anteponer los intereses nacionales en ningún tema. El señor (Vladimir) Cerrón sabemos que es el portero más poderoso del país. Él permite o no permite que haya gente alrededor del presidente en el Gabinete", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario consideró que la reciente visita de Vladimir Cerrón a Palacio de Gobierno "no fue casualidad" y estimó que "debe haber sido una señal para los congresistas de Perú Libre de que el voto era hacia abajo (para censurar a la ministra Betssy Chávez)".

"Él fue el que le bajó el dedo, sino no hubiera habido esos votos de Perú Libre y lo más probable es que ahora esté buscando una nueva cuota de poder, ya que, aparentemente, la cuota que tenía en el MTC, en el Minem, ha sido reducida a su mínima expresión", agregó.

Censura a Betssy Chávez

El Pleno del Congreso aprobó, con 71 votos a favor y 28 en contra, censurar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, luego de que respondiera -como parte del proceso de interpelación que afrontó- por la huelga de controladores aéreos y las pérdidas económicas que esto generó durante la Semana Santa.

La moción de censura contra la ministra Betssy Chávez fue presentada formalmente por la bancada de Fuerza Popular luego de cuestionar las respuestas que ofreció ante el Pleno del Congreso como parte de un proceso de interpelación.

"Confiamos en que las demás fuerzas democráticas del Congreso votarán por la censura de la ministra Betssy Chávez. Su permanencia en el cargo es insostenible", señala el documento presentado la semana pasada.

En un comunicado, el fujimorismo acusó un "afán" de la ministra Chávez de "paralizar" la reforma del Servicio Civil al "pretender adscribir a Servir" a su sector. La bancada fujimorista dijo confiar en que otros grupos parlamentario se sumen a esta moción de censura por considerar que la permanencia de Betssy Chávez en esta cartera "es insostenible".

