El congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, respondió a las declaraciones del parlamentario de Cambio Democrático, Guillermo Bermejo quien calificó de 'gallinazo' al secretario general del partido oficialista, Vladimir Cerrón, por su reunión el día de ayer en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo.

"Cuando dicen que hay muertos, aparecen los gallinazos", se refirió ayer Bermejo en declaraciones a la prensa, afuera del Hemiciclo, tras la censura a la exministra de Trabajo, Betssy Chávez.

Al respecto el parlamentario Waldemar Cerrón declaró que Bermejo se ha referido a sí mismo como 'gallinazo' y es él quien para más tiempo en Palacio de Gobierno.

"Lo de gallinazo se ha referido a él mismo, el señor Bermejo. No creo que se haya referido a otro más porque es el que para rondando más en Palacio que todos nosotros. Me parece que es una autobiografía y por las cosas de donde vienen, de gallinazo a gallinazo", criticó.

Sobre el allanmiento a la casa y la oficina de su hermano, Vladimir Cerrón —en la ciudad de Huancayo por parte del Ministerio Público y agentes de la PNP— calificó la medida como "arbitraria" y consideró que se han presentado, mediante sus abogados, toda la informacion necesaria a la Fiscalía "a fin de que se eviten estas diligencias".



Rechaza vínculos

Sobre la investigación al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva — por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal por parte de la Fiscalía—, señaló que desconoce estos presuntos aportes de campaña.

"[Sobre caso Juan Silva] No conozco, yo he postulado con la campaña que he realizado de forma limpia y transparante", aclaró.

"No hay ningún tema que podría vincularnos, ni lo uno ni lo otro. Aquí las personas tienen que responder por sus actos, por todo lo que han hecho de manera personal y objetiva y a la Fiscalía. [¿Juan Silva?] Habría que preguntarle a él". mencionó mientras tuvo un altercado con parte de la prensa.



Guido Bellido también se refirió a Bermejo

Bellido también se refirió al congresista de Cambio Democrático, Guillermo Bermejo (ex Perú Libre), quien hizo un ácido comentario sobre la visita de Cerrón a Castillo luego de la censura de Betssy Chávez, integrante de su bancada. “Cuando hay muertos, aparecen los gallinazos”, había dicho el parlamentario.

"Siempre hemos visto a Bermejo rondando en Palacio; o sea, cada gallinazo sabe lo que hace. Incluso, cuando el presidente me ha pedido mi renuncia (a la presidencia de la PCM en octubre de 2021), él estaba rondando. Entonces, cada gallinazo piensa en su condición", manifestó.