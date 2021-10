Carlos Zeballos, vocero de AP. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el congresista y vocero de Acción Popular, Carlos Zeballos, fue consultado sobre la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Castillo. El encuentro se dio un día antes de la recomposición del Gabinete Ministerial, hoy liderado por la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

“Asistí un día antes sin saber que iba a haber un cambio de Gabinete. Recibí la invitación del presidente de la República. Asistí porque justamente me había convocado. (…) Le dije: nosotros en Acción Popular no estamos acostumbrados a pedir, si hay alguna voluntad del Gobierno en que podamos participar, que eso venga de ustedes, no vamos a pedir”, comentó.

Asimismo, el parlamentario indicó que se encuentra en contra de una moción de vacancia presidencial, por lo que esta no forma parte de la agenda de su partido.

REUNIÓN CON MIRTHA VÁSQUEZ

El parlamentario también se pronunció sobre las reuniones que se llevarán a cabo entre las diversas bancadas del congreso y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, previas a su presentación en el Congreso por el voto de confianza al gabinete.

“Lo que queremos en Acción Popular es que primero se tenga que dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente que no le hace bien en este momento al país, de repente se podría hablar más adelante al respecto. Tenemos que ver el tema de la salud, la educación y la reactivación económica. Es uy importante saber que tenemos que empezar a trabajar sobre las leyes orgánicas. Muchas de ellas ya están desfasadas, tienen más de 30, 35 años”, comentó.

Asimismo, el congresista fue consultado sobre los cuestionamientos que pesan en contra del actual ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela, quien fungió como abogado del exgobernador regional de Junín y presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“El ministro debe ser claro y transparente. Siempre lo he dicho: deberían dar un paso al costado aquellas personas que le vienen haciendo daño a la gobernabilidad, a la investidura del presidente. Nosotros no hemos sido partícipes de ninguna negociación. Nosotros continuamos con nuestro trabajo de control político, esa es una de las funciones principales del parlamento. No vamos a ir a proteger a nadie, vamos a continuar con nuestro trabajo. El voto de confianza tenemos que evaluarlo, analizarlo y también ver que ha habido un paso importante que ha dado el ejecutivo con respecto a los cambios que se han realizado”, culminó.

