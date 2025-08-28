Congreso: presentan mociones para declarar al Cártel de los Soles como “organización terrorista”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La bancada Renovación Popular y la acciopopulista María del Carmen Alva anunciaron la presentación de sendas mociones para que el Congreso declare al Cártel de los Soles una “organización terrorista y amenaza externa”, en concordancia “con lo que ya han hecho países democráticos como Argentina, Ecuador y Paraguay”.

“El Cártel de los Soles, estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro, mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, constituyéndose en una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz de nuestro país”, refirió el grupo parlamentario Renovación Popular en un comunicado.

“Según la información entregada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Cártel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes”, agregó.

Al respecto, la legisladora Norma Yarrow, portavoz titular de la bancada, sostuvo que el Perú “no puede ni debe mostrarse indiferente” ante el peligro que revierte una organización como el Cártel de los Soles.

“Su vínculo con el narcotráfico y el terrorismo lo convierte en una amenaza directa contra la estabilidad democrática de la región”, sostuvo.



🚨 #LoÚltimo | Reafirma su defensa férrea de la democracia y la seguridad nacional, la @bancada_rp presenta una moción para que el @congresoperu declare organización terrorista al denominado #CártelDeLosSoles, estructura criminal ligada al régimen de Maduro y al narcotráfico… pic.twitter.com/TYxJXIsuEp — Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) August 28, 2025

El Cártel de Los Soles ha sido descrito por Estados Unidos como un grupo criminal liderado por el dictador Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cártel “proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa”.

“Una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región”

En la víspera, la acciopopulista María del Carmen Alva, extitular del Legislativo, también anunció la presentación de una moción para declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista “por su estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional del Perú y de la región”.

“El Cártel de los Soles, dirigido por jerarcas de Maduro, es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias!”, escribió la legisladora en su cuenta de X (antes Twitter), donde compartió la moción remitida.



🚨 El Cártel de los Soles, dirigido por jerarcas de Maduro, es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región.



🇺🇸🇵🇾🇦🇷🇪🇨 ya lo declararon terrorista.



Desde el Congreso presenté una Moción para que el Perú también lo haga. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias! pic.twitter.com/hrHihEQolQ — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) August 27, 2025