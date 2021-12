Empresario Zamir Villaverde explicó su relación con Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias

El cuestionado empresario Zamir Villaverde negó ser amigo del presidente Pedro Castillo luego de que se conociera que su vinculación con Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado, aunque reconoció que acudió a Palacio para reunirse con el ex secretario presidencial, según manifestó, para explicarle la postura de los empresarios sobre aspectos económicos.

"No soy amigo del presidente. Mi relación es que lo conocí en Paseo Colón, en la Casa del Maestro, cuando él recién era candidato y es la única oportunidad que he tenido de poder conocerlo y estar cerca de él", señaló.

"Yo no le debo nada a la sociedad ni tampoco a la Justicia. Soy una persona con los mismos derechos y puedo ir a Palacio y solicitar una cita con el secretario para poder hablar temas de interés nacional. No le veo nada irregular porque si fuera su amigo (de Pacheco), no iría a Palacio y registraría mi nombre", agregó en otro momento.

En entrevista con RPP Noticias, Villaverde García también relató que acudió en varias oportunidades a Palacio de Gobierno para reunirse con el entonces secretario presidencial con la finalidad de que se pueda considerar al sector empresarial dentro de las políticas de gobierno para que no se perjudiquen en sus actividades.

"Fueron cuatro visitas en tres días. Fui a visitar a Bruno Pacheco con la finalidad de explicarle como empresario lo que todos los empresarios pensábamos: que se acepte la inversión privada, que se reactive la minería, la inversión, el tema del agro, porque todas mis empresas trabajan con el sector privado", explicó.

El empresario, vinculado a la empresa Vigarza S.A.C., donde el exsecretario general del Despacho Presidencial trabajó del 2014 al 2020 como jefe de selección y capacitación de personal, negó que en estas citas en Palacio de Gobierno se haya reunido con el presidente Pedro Castillo.

Respecto a Vigarza S.A.C., donde trabajó Bruno Pacheco, indicó que era una empresa de sus padres. Villaverde reconoció que tenía el cargo de apoderado en esta compañía hasta el 2019, no obstante, señaló que "su cargo era excepcional, más que nada de apoyo a mis padres".

"Lo conocía (a Bruno Pacheco), pero lo conocí más en el local de campaña, donde vi que tenía el cargo de jefe de campaña y fui a visitar por la preocupación de cómo estaban los empresarios en la política de gobierno. Ese motivo hizo acercarme al local de campaña para conocer la política del candidato", anotó.

En esa línea, Zamir Villaverde negó haber recomendado a Pedro Castillo el nombre de Bruno Pacheco. El empresario insistió en que no conoce a Pedro Castillo y que solo lo vio "por unos minutos" en la Casa del Maestro, como parte de la pasada campaña electoral.

"Yo no llego al presidente, yo solo conocí al señor Pedro Castillo cuando fue candidato a la Presidencia en un local donde todas las personas podían conversar y estar con él cuando era candidato", apuntó.

Sentencias judiciales fueron "rehabilitadas"

En otro momento, Zamir Villaverde reconoció que fue detenido en el 2017 durante una persecución policial a una banda de delincuentes que robaron un restaurante en Miraflores. Al respecto, respondió que "actualmente esa sentencia se encuentra rehabilitada y no tiene ninguna conexión".

"Fue una investigación en la cual yo mantuve mi inocencia durante el tiempo que duró el proceso. Hubo una sentencia que ha sido rehabilitada. Se determinó una responsabilidad, pero después esa sentencia ya fue rehabilitada, ya no tendría ningún vínculo de por qué traerlo con alguna relación", cuestionó.

Sobre la sentencia a 10 años de cárcel en su contra por robo agravado en el 2009 y otra condena, en el 2013, de cuatro años de prisión suspendida por colusión y falsificación de documentos, el empresario insistió en que "también esta sentencia se encuentra rehabilitada desde el 2002".

"Cuando se habla de rehabilitado se habla de que si bien es cierto hubo una sentencia, esta sentencia ya fue rehabilitada, significa que en la actualidad ya no se puede vincularla con mi persona porque al estar rehabilitada mis derechos son los mismos que los de otra persona", indicó.

"El juez sacó una sentencia, pero en la actualidad ninguna persona puede decir que soy un delincuente porque la ley está por encima de cualquier reportaje. La ley dice bien claro que cuando hay una sentencia se respeta, pero hay una ley de rehabilitación que hace que alguien no te diga delincuente. En la actualidad ninguna persona me puede decir, ni un juez, usted es un delincuente, soy un empresario, un ciudadano de bien", agregó.

¿Quién es Zamir Villaverde? El historial del empresario

Zamir Villaverde García es un empresario con antecedentes policiales, penales e investigaciones fiscales, una de ellas por lavado de activos, y su nombre destaca en estos días tras revelarse su vinculación a Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente de la República, Pedro Castillo.



De acuerdo a El Comercio, Zamir Villaverde García tejió una relación con Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial. Este último trabajó del 2014 al 2020 como jefe de selección y capacitación de personal de Vigarza S.A.C. La citada empresa de seguridad fue fundada por la familia Villaverde.

El informe precisa también que Zamir Villaverde García señala que en la actualidad no es accionista, socio, representante o apoderado de la compañía. Sin embargo, cuenta con un poder para tomar decisiones en empresas de su familia.

Según el programa Cuarto Poder, el empresario registra cuatro visitas a Palacio de Gobierno. Además, el vehículo que se le vio manejar al sobrino del Jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo, es de propiedad de Mazavig, donde Zamir Villaverde García es socio mayoritario.

De acuerdo a la Sunat, otra de sus compañías Multimethal Company, le debe al Estado 1 millón 676 000 soles. La deuda está en condición de cobranza coactiva desde enero de 2021.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: