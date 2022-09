José Villalobos: César Acuña no habría cometido infracción electoral al exigir aprobar proyecto de ley

Unos audios filtrados hace unos días revelan que el líder de APP, César Acuña, exigió a Lady Camones impulsar la aprobación del proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo, en la región La Libertad. | Fuente: Andina

El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, consideró este miércoles que el presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña no habría cometido infracción a la ley electoral. Esto luego de la revelación de audios donde exigía a Lady Camones impulsar la aprobación del proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo, en la región La Libertad.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, José Villalobos analizó el impacto electoral para el candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña, tras la filtración de audios.

"En el caso del candidato Acuña, en particular, por parte de él no habría ninguna infracción a la ley electoral, recordando que él no es funcionario público él es candidato, y no hay una infracción dentro de la ley electoral a la situación que hemos visto o escuchado en los audios", sostuvo.



Procedimiento sancionador contra Camones

En relación a la parlamentaria Lady Camones, José Villalobos indicó que podría haber una infracción al principio de neutralidad por lo que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha abierto un proceso sancionador a la expresidenta del Congreso.

"Ella ayer en un escrito ha sancionado el procedimiento sancionador y ha señalado que este audio es ilícito, obtenido ilícitamente, que sería una conversación privada. Y segundo, lo que ha dicho es que en ningún momento ha favorecido al señor César Acuña porque este proyecto de ley, que aparentemente se quería aprobar para beneficiar la campaña, no se ha aprobado y sigue en la Comisión de Descentralización, recién ha entrado a esa comisión, y por lo tanto el Jurado Nacional Especial deberá evaluar si se ha consumado la infracción a la neutralidad o no y si la prueba es correcta", dijo.

José Manuel Villalobos | Fuente: RPP

José Villalobos explicó que si el Jurado Electoral Especial determina que Lady Camones realizó una infracción a la neutralidad electoral, entonces solo le exhortaría a que no vuelva a cometer un hecho similar y remitiría copias a la instancia a la que ella pertenece para eventuales sanciones.

"Pero como ya Ética del Congreso ha abierto un procedimiento sancionador, entonces ese paso ya se ha adelantado en Ética ya está con el procedimiento abierto contra ella", indicó.

Además, José Villalobos sostuvo que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, también realizó una interferencia como Poder Ejecutivo en el proceso electoral tras invocar al Jurado nacional de Elecciones retirar la candidatura de César Acuña a gobernador regional de La Libertad.

