César Campos, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista fujimorista César Campos, investigado por el presunto cobro de dinero a sus trabajadores, cuestionó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, haya abierto una investigación "en menos de 24 horas" de conocerse el caso. No obstante, dijo que se allana a esta medida y a las acciones iniciadas en la Comisión de Ética.

"Conocemos casos de este tipo de denuncias en el que nunca han actuado tan rápidamente. Tal vez será porque pertenezco a Fuerza Popular, solo por eso puedo entender que lo hayan hecho y ni siquiera teniendo algún indicio razonable para poder hacerlo", señaló el parlamentario de Fuerza Popular a RPP Noticias.

En diálogo con Edición Mañana, el parlamentario indicó que no encuentra "una explicación lógica" a que "en menos de 24 horas" lo hayan notificado. "Tenemos varios casos en los que hay pruebas y nunca se ha actuado de esa manera", insistió.

Campos cuestionó que su exasesor Guillermo Carrasco haya dado diferentes versiones "contradictorias" respecto a los montos que, presuntamente, habría cobrado. Asimismo, señaló que las conversaciones entre este trabajador y el supuesto encargado de recolectar el dinero fueron "armadas".

"Si él dice que ha depositado, lo ha hecho, aparentemente, en la cuenta de esa persona y debería tener todos esos depósitos. En ningún momento yo he indicado -y niego tajantemente- que no he pedido un solo sol a ningún trabajador. No creo que exista prueba alguna de que haya solicitado ese dinero porque nunca le he pedido a nadie", señaló.