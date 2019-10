Juan Sheput se pronunció tras el cierre del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El excongresista Juan Sheput calificó como un "dictador" al presidente Martín Vizcarra y como un "golpe de Estado" la reciente disolución del Parlamento.

"Yo soy realista. Acá ha habido un golpe de Estado y soy un excongresista, pero eso no me amilana en lo absoluto. Esto es una situación similar a las del 92 y si el dictador Vizcarra cree que los políticos nos achicamos en situaciones como estas, se equivoca", señaló en entrevista con RPP Noticias.



El presidente Vizcarra dispuso la disolución del Congreso luego de que se interpretara una negativa de confianza al pedido del Ejecutivo para modificar las reglas para elegir a los nuevos magistrados que conformarán el Tribunal Constitucional.



"Acá no hay interpretaciones, lo que hay son votos y se le otorgó la confianza. Él, desde el momento que interpreta para justificar un golpe, un comportamiento dictatorial, está entrando en una infracción constitucional, de ahí el pedido de vacancia", agregó.

Luego de señalar que la disolución del Congreso se hizo "al mejor estilo chavista", Sheput pidió que la Comisión Permanente no funcione para que Vizcarra no tenga "justificación para su actuar dictatorial" y "no tenga el pretexto de decir que está en el orden constitucional".

"Esto de la Comisión Permanente es algo simbólico. Él va a gobernar a base de decretos de ley, pienso que no deben prestarse a este juego para dibujar como un dictador a este señor (…) Martín Vizcarra va a terminar muy mal. Él y todos sus ministros, así no hayan renunciado, por esta situación de golpe y de daño que le están haciendo al país", señaló.

En otro momento, el excongresista y exministro de Estado cuestionó el reciente respaldo del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú al presidente Martín Vizcarra tras el anuncio que hizo para disolver el Parlamento y lamentó "la ambición de un puñado de oficiales de querer estar al lado del poder".

"Desde el momento en el que ellos se están poniendo a las órdenes de un dictador -porque así hay que llamar al que pretende llamarse presidente- creo que están cometiendo un grave error histórico y el tiempo verá qué se va a tener qué hacer con esos mandos que hoy, por sus apetitos de poder, se toman fotos con Martín Vizcarra", señaló.

Asimismo, señaló que la juramentación de Mercedes Aráoz como presidenta hecha por el Congreso de la República se da en respuesta a que el presidente Vizcarra no tuvo argumentos legales para disponer el cierre del Parlamento.

"Es el efecto histórico de que el Congreso, con dignidad, vaya en la línea de sucesión y no se someta a un presidente que no ha dado ni un solo argumento constitucional para disolver el Congreso. El presidente Vizcarra, en el momento que disuelve el Congreso, señala que interpreta como una negación de confianza", precisó.