La Comisión de Ética del Congreso de la República estará integrada por 17 parlamentarios y como primera tarea tendrá que tomar la denuncia de la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra el premier Guido Bellido por agresión verbal.

Pero, ¿quiénes integran este grupo de trabajo parlamentario? Por Perú Libre se encuentran Jaime Quito, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, María Antonieta Agüero y Kelly Portalatino.



Por Fuerza Popular están los congresistas María Cordero, Mery Infantes y Jorge Morante. Por Acción Popular se encuentran Karol Paredes y Wilson Soto. Y por Alianza Para el Progreso: Eduardo Salhuana y Rosio Torres.



La Comisión de Ética también la integrarán los legisladores Jessica Bazán (Avanza País), Javier Padilla (Renovación Popular), Hitler Saavedra (Somos Perú-Partido Morado), Ruth Luque (Juntos Por el Perú) y Carlos Anderson (Podemos Perú).



Comisión de Ética se instala próxima semana

A inicios de la semana Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, reveló que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'", denunció la legisladora en RPP.



La Comisión de Ética se instalará la próxima semana y en la primera sesión se votará para elegir al congresista que presidirá este grupo de trabajo parlamentario.



