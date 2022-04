Los ex ministros son investigados por el caso Sarratea y supuestas irregularidades en el MTC. | Fuente: Composición

La Comisión de Fiscalización del Congreso pasó a calidad de investigados al ex ministro del Interior Juan Carrasco y al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

El ex ministro Carrasco viene siendo investigado por reunirse con el presidente Pedro Castillo en la casa ubicada en pasaje Sarratea en Breña y el ex ministro Silva por supuestas irregularidades dentro del MTC.

La Comisión de Fiscalización viene investigando supuestas irregularidades durante los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. Así, por ejemplo, este miércoles también citó al excomandante Gral. del Ejército, José Vizcarra, por supuestos ascensos irregulares.

Este ratificó ante el grupo de trabajo que el mandatario le pidió ascender al Coronel Ciro Bocanegra. "El presidente me manda un mensaje directo donde me da el nombre de un comandante para que ascienda...a coronel, me pone. Creían que estaban en una academia que puede entrar cualquiera", manifestó durante la sesión.

Tras las declaraciones de Vizcarra, la comisión entró a sesión reservada para discutir la condición de algunos invitados y testigos dentro de las investigaciones que vienen realizando.

Perfiles

El abogado Juan Carrasco Millones formó parte del Ministerio Público hasta agosto del 2021 cuando presentó su dimisión ante la Junta de Fiscales Supremos. Un mes antes, el 29 de julio de 2021 fue nombrado ministro del Interior. Esta cartera la ocupó hasta el 6 de octubre del mismo año.

Luego el 28 de octubre del 2021, Juan Carrasco fue designado como asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia. Posteriormente, asumió el Ministerio de Defensa el 17 de noviembre hasta el 1 de febrero del 2022.

Mientras, la fiscal Karla Zercenarro, sostiene la hipótesis que tanto el presidente como el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, serían quienes encabecen una organización criminal dentro del ministerio.

Según indicó, ella tomaría en cuenta las declaraciones de la empresaria Karelim Lópéz donde ella mismo señaló al mandatario y al exministro, como líderes de esta organización y quienes además establecieron los roles de cada uno de los integrantes.

"Ella cita como líderes de esta organización presunta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, asimismo también al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva", refirió la fiscal.