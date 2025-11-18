Puente Piedra: cinco buses de la empresa Pegaso Express terminaron calcinados tras registrarse un incendio en su cochera

Vecinos de la zona contaron que los vehículos ardieron en llamas y provocaron fuertes olores. | Fuente: RPP

Cinco buses de la empresa de transporte 'Pegaso Express' quedaron totalmente calcinados tras un incendio que ha ocurrido en la cochera de esta línea de transporte, ubicada en la avenida Valle Hermoso, en el asentamiento humano Jesús Oropeza, en el distrito limeño de Puente Piedra.

El comandante Simar Caballero, jefe de la segunda brigada de los Bomberos de Lima Norte, ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido.

"Son un total de cinco buses totalmente prendidos y un bus que salió a la parte posterior. Es un incendio de Código dos. Los cinco buses han quedado totalmente calcinados. Los motivos de cómo sucedió no lo sabemos. Ya de eso se encarga la parte de Investigación de la Policía", manifestó.

No se registran personas heridas

Vecinos de la zona contaron que los vehículos, pertenecientes a la empresa 'Pegaso Express' hace la ruta desde Zapallal hasta el distrito de Villa El Salvador, ardieron en llamas y provocaron fuertes olores. No obstante, no se han registrado personas heridas.

En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las diligencias para determinar las causas del siniestro. Se sospecha que este haya sido provocado por una banda delincuencial.