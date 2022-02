El ministro de Salud fue citado al Congreso. | Fuente: Ministerio de Salud

La Comisión de Salud del Congreso de la República citó para el martes 15 de febrero al ministro de Salud, Hernán Condori. Mediante un oficio, el presidente del grupo de trabajo, el congresista Hitler Saavedra de la bancada de Somos Perú, lo citó para las 11 de la mañana.

En el documento, se precisan los puntos que el titular de la cartera deberá responder. Entre ellos figuran los lineamientos de su gestión al asumir el ministerio y brindar un balance sobre cómo encuentra el sector.

Sin embargo, no deja de lado los cuestionamientos en contra de Condori como la publicidad al “agua arracimada” y las recomendaciones de tratamiento para pacientes con COVID-19 como la ivermectina y azitromicina.

Por otro lado, el ministro deberá responder sobre las denuncias en su contra como jefe de la Red de Salud de Chanchamayo en relación con los contratos CAS y adquisición irregular de un tomógrafo.

Por último, mencionan que también se le consultará sobre el proceso ético que le inició el Colegio Médico de Huancayo por desempeñarse como “médico obstetra” cuando este es médico de medicina general.

El ministro Hernán Condori señaló en conferencia de prensa que asistirá a dicha citación.

Cuestionamientos

Ante las denuncias que pesan sobre el nuevo titular de la cartera de Salud, Condori negó que vaya a renunciar al cargo. "¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?", dijo. a la prensa horas más temprano.

Además, pidió que lo dejen trabajar ya que solo tiene en el cargo un par de días. "Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras", sostuvo.

El ministro además se refirió en torno a la renuncia del Equipo Consultivo de Alto Nivel del Ministerio de Salud, encargado de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

Al respecto, dijo que en el Perú hay una gran variedad de especialistas. "El Perú tiene un montón de profesionales preparados y capacitados para ocupar cargos", manifestó.





