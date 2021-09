Congresista dice que su sueldo no le alcanza. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista oficialista María Agüero (Perú Libre) señaló que su sueldo como legisladora (S/. 15, 600) no le alcanza, pese a que el presidente Pedro Castillo ha planteado la reducción del sueldo de los altos funcionarios del Estado, incluidos los parlamentarios. En declaraciones a radio Yaraví, dijo que "el sueldo no me alcanza por todo el compromiso de mi despacho".

"Yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima siempre ha sido cara y si uno quiere realmente trabajar, realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro", señaló.

"Si queremos hacer una buena gestión, representar lo más posible a los lugares más alejados de nuestras provincias, yo le diría que el sueldo de congresista a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba. Yo estoy permanentemente en el Congreso y no he visto la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo", agregó.

Hace unos días, el grupo parlamentario Perú Libre, al que pertenece María Agüero, presentó un proyecto de Ley que disminuye los sueldos de altos funcionarios públicos. De aprobarse afectaría el sueldo del presidente de la República, ministros de Estado y otros funcionarios públicos de jerarquía.

La medida es promovida por el congresista Alfredo Pariona Sinche y es respaldada por sus colegas de bancada Roxana Portalatino Ávalos, Toribio Montalvo Cubas, Neomías Dávila Atanacio, Flavio Cruz Mamaní y Guillermo Bermejo Rojas.

"El Estado desembolsa en sus sueldos el monto de S/ 3899,069.17 (tres millones ochocientos noventa y nueve con 00/100 soles) mensuales; sumando al año, sin contar gratificaciones, el astronómico monto de S/ 4678, 883004.00 (cuatro mil seis cientos setenta y ocho millones ochocientos ochenta y tres m1l cuatro con 00/100 soles)", sostuvo.

Asimismo, la norma fija un tope para los funcionarios públicos de S/.15,600 (quince mil seiscientos soles). Según le proyecto de ley la norma pretende generar un ahorro en la planilla del Estado a efectos de que dichos recursos puedan ser utilizados en la ejecución de obras de mayor impacto en la población más desatendida.

Reducción de sueldos

Aunque el proyecto de Ley no suponga un gasto en el erario nacional, deberá de ser evaluada por la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para finalmente ser llevada al Pleno.

El presidente Pedro Castillo también se ha mostrado a favor de iniciativas como esta desde la campaña electoral. Antes de llegar a Palacio, adelantó que reducirá la remuneración de los congresistas de la República y de los ministros en caso gane la segunda vuelta electoral que se celebrará el domingo 06 de junio de 2021.



"Hay que bajarles el suelo a los congresistas a la mitad, igual que a los ministros. No puede haber congresistas millonarios ni ministros con sueldos jugosos, gobiernos con sueldos jugosos y un pueblo en la miseria y sin agua", dijo durante un mitin en la campaña.

