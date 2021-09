Congresista de Perú Libre retira su firma del PL que busca influir en los contenidos de los medios de comunicación | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Francis Paredes, de Perú Libre, retiró su firma del proyecto de ley de su colega de bancada Abel Reyes que busca influir en los contenidos de los medios de comunicación, iniciativa que ha sido cuestionado por políticos, instituciones y el gremio periodístico.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar el retiro de firma del Proyecto de Ley N° 269/2021 que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios y la transmisión en el territorio nacional", señala el oficio dirigido al oficial mayor del Congreso.

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo planteó al Congreso de la República archivar el proyecto de ley, planteado por el legislador de la bancada de Perú Libre que busca modificar la normativa de los espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios, y sobre el cual Sociedad Nacional de Radio y Televisión ya alertó de los peligros que implicaría para el país y la libertad de expresión.



El organismo autónomo consideró que dicha propuesta podría originar que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias durante los estados de emergencia, las mismas que pondrían en riesgo las libertades de expresión e información.



"La iniciativa legislativa carece de fundamento, toda vez que no presenta sustento fáctico ni jurídico. En ese sentido, se hace un llamado a que la comisión a cargo de su debate dictamine su archivo o que sea retirado inmediatamente por el congresista a cargo de su elaboración", exhortó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.



De acuerdo con el proyecto, presentado el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, en casos de declaración de emergencia decretada, "podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones".



Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo sostiene que "no se expone la conexión entre la medida propuesta y los efectos negativos que puedan presentarse durante determinada situación de emergencia". "De ahí que, de aprobarse la medida, podría conllevar a que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias que atenten contra la libertad de prensa", adviertió.

Congresista @FrancisParedesC de Perú Libre retira su firma del PL de su colega de bancada @AbelReyesCam que busca influir en los contenidos de los medios de comunicación @RPPNoticias pic.twitter.com/P1wtp2Yl8j — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) September 22, 2021

"Es una norma muy peligrosa"

Recientemente, el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca-Álvarez, advirtió sobre los peligros que implicaría para el país y la libertad de expresión el proyecto de ley del congresista Abel Reyes, de Perú Libre, con el que se busca interferir en la agenda de los medios de comunicación.

"Esta es una norma muy peligrosa y que abre un escenario terrible para lo que puede ser el futuro de nuestro país y sinceramente creo que ya llegó el momento en el cual todos los peruanos debemos exigir del presidente Castillo un deslinde claro y rotundo respecto de estas cuestiones que salen como aisladas pero que no lo son, de algunos congresistas y que demuestran una amenaza contra las libertades", indicó.

Para el representante de los medios de comunicación, el proyecto de ley que declara de 'necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios', demuestra un "absoluto desconocimiento" de la regulación vigente debido a que califica a la radio y a la televisión como servicios públicos cuando legalmente no lo son.

En entrevista con RPP Noticias, el funcionario dijo esperar que el congresista Abel Reyes, promotor de esta iniciativa, los pueda convocar para explicarle la regulación vigente; no obstante, advirtió que algunos artículos de la ley son "peligrosísimos", como aquel que señala que uno de los principios de la radiodifusión es "que existan más emisoras de radio y televisión", pese a que no se considera que no se trata de un recurso ilimitado.

"Yo les pediría que se informen, que escuchen a las partes interesadas, a todas, para saber qué opinan sobre este proyecto, y todos los peruanos debemos tener claro que este proyecto es una amenaza contra la libertad de expresión, y la libertad de expresión es la más importante de todas las libertades porque es la que nos permite denunciar, fiscalizar y atacar cuando existen actos como los de este tipo. Lo más importante en este momento es exigirle al presidente Castillo que haga un deslinde absoluto sobres estos intentos", cuestion.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: