Glider Ushñahua en una sesión del pleno del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso de la República

El parlamentario por la región Ucayali, Glider Ushñahua, renunció este miércoles a la bancada de Fuerza Popular.



"No son los últimos acontecimientos que me han llevado a tomar esta decisión, sino la secuela de hechos y desaciertos políticos, que no respondían a la planificación mesurada y reflexiva, sino a posiciones y exposiciones poco prudentes dentro del Parlamento como en el seno de la bancada", señaló en una carta enviada al vocero de dicha agrupación, Carlos Tubino.

Glider Ushñahua explicó que su lealtad no puede estar encima del pueblo de Ucayali que "demanda un clima de diálogo, calma, ponderación y buen entendimiento, con gestos de compromiso con el país por parte de sus congresistas y de sus bancadas". "Lo que, en la nuestra, era intermitente, a veces ausente y muchas veces poco socializadas con la opinión pública", refirió en la misiva.

Moción contra el titular del Legislativo

Por otra parte, en una entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, informó que no apoyará la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentada por su bancada.



"La población quiere que se trabaje de manera consensuada no solo dentro del Congreso, sino también con las diferentes instituciones el país por el bienestar del Perú", comentó.



Glider Ushñahua consideró, además, que Daniel Salaverry "está cumpliendo lo que establece el Reglamento del Congreso: trabajar y representando a los 130 legisladores de la Republica. Todos tenemos los mismos derechos de participar de manera equitativa".