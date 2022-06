Congresista de Somos Perú pide explicaciones por inasistencia de varios trabajadores | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Kira Alcaraz (Somos Perú) expresó su malestar luego de la denuncia conocida el fin de semana sobre la inasistencia sin justificación de varios trabajadores de esta bancada a sus funciones en el Parlamento y pidió una explicación de esta situación al legislador Wilmar Elera, vocero de la bancada parlamentaria.

"He creído conveniente solicitar de la manera más transparente la información al vocero de la bancada, ya que hasta el momento no se nos han brindado, más aún siendo un tema que involucra al grupo parlamentario. Lamentablemente esto sí me fastidia, si alguien ha cometido una falta o un delito, que se investigue y se sancione como debe ser", indicó.

"No estamos para errores o excusas, más que nada porque cuando hablan de bancada nos involucran a los cinco congresistas. Yo desconocía lo que estaba sucediendo con la parte del personal, entonces necesito, así como mucha gente, una aclaración concisa. Como soy parte de esa bancada, estoy pidiendo por transparencia una explicación razonable", agregó.

Denuncias sobre trabajadores del Congreso

Recientemente el programa Cuarto Poder reveló que tres trabajadores del Congreso de la República no cumplieron sus funciones dentro del Legislativo y frecuentaron en horario laboral un local de Somos Perú ubicado en La Victoria para realizar actividades partidarias.

Según el informe, se trata de Mario Fernández Garibay, Adais Luna Espinoza y Luis Tordoya Suca, asesor, auxiliar y técnico de la bancada de SP, respectivamente, quienes fueron captados ingresando al local de Somos Perú en horarios de oficina durante varios días.

Fernández respondió que se encontraba realizando trabajo remoto; sin embargo, el vocero de la bancada, Wilmar Elera, señaló que el funcionario solicitó una licencia para atender problemas con la inscripción de candidatos en las elecciones de octubre próximo.



Ante el reportaje emitido este fin de semana en un programa periodístico, he expresado mi preocupación por escrito y solicitado al vocero de mi bancada explicaciones sobre lo ocurrido y qué medidas se tomará al respecto. pic.twitter.com/mF0FbD5MTm — KiraAlcarraz (@KiraAlcarraz) June 21, 2022

