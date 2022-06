Somos Perú pide al JNE que inscripción de candidatos para las elecciones municipales y regionales sea de forma presencial

El Jurado Nacional de Elecciones amplió por 72 horas el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones municipales y regionales 2022 | Fuente: Andina

El día de ayer por la tarde, diversas organizaciones políticas reclamaron por problemas del sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción de candidatos de las Elecciones Municipales y Regionales del 2022, solicitud aceptada por la entidad estatal mediante un comunicado.

En ese sentido, el vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, señaló en RPP Noticias que dicho comunicado anunciado ayer por la noche es un "paleativo" y un "desenfriolito" a la enfermedad porque durante la madrugada no se pudo realizar las inscripciones. Por ello, exigió que el JNE debe habilitar la mesa de partes de forma presencial.

"Durante toda la madrugada no se ha ingresado ni una lista. El jurado tiene que habilitar la mesa de partes presencial (...) No sólo es problema del Internet, [El JNE] tiene que hacer mea culpa y demandamos que la presentación de listas sea presencial", enfatizó en Ampliación de Noticias.







"El JNE aperturó su sistema el día 7 de junio y se dio fecha hasta el 14 de junio. Lamentablemente no se ha podido proceder con la inscripción de candidatos porque no se permite la firma digital", agregó Aliaga, quien reclamó que no hubo respuesta a las demandas en pleno partido del Perú vs. Australia y la situación logró que solo se inscriban hasta el momento 4 listas del partido a nivel nacional.

Por otro lado, Guillermo Aliaga calificó de "falacia" lo dicho por Alonso Encarnación, abogado y especialista del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien señaló que la razón por las que las inscripciones ahora son virtuales es debido a que las organizaciones políticas en ciertos casos se se acercaban a las oficinas del JNE a inscribirse minutos antes de vencer el plazo.

"Si usted tiene cinco días para apelar un proceso penal, usted toma hasta el quinto día para organizar las mejor de sus defensas. Tenemos más de 4 expedientes administrativos de quejas y yo quien habla ha tratado de ingresar documentación de carácter virtual desde el 7 de junio. El señor [Alonso Encarnación] dice que hay una sobresaturación cuando dijeron en la mañana que todo estaba bien, me parece poco serio", criticó en RPP Noticias.

APP pide que el JNE convoque a partidos para atender demandas

Por otro lado, el excongresista y actual secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, declaró en RPP Noticias que la falla sistemática impedia ingresar las hojas de vida de los candidatos y saludó el pronunciamiento del JNE sobre la ampliación para la inscripción de los candidatos de cara a las Municipales y Regionales 2022.



"El día 7 de junio se aperturó y las fallas en el sistema eran cuantiosas y experimentadas por todos los partidos políticos. Tenemos evidencia como correo, llamadas y mensajes vía Whatsapp con funcionarios del JNE en donde les alertamos de estas irregularidades", declaró en Ampliación de Noticias.

"Es más fácil criticar a las organizaciones políticas, en algunos casos con cierta razón, pero venimos denunciando estos temas no desde ahora porque en las precandidaturas miles de ciudadanos se quedaron sin participar y no por negliencia de los partidos sino por la función del JNE", enfatizó Valdez, a pesar del elevado ausentismo que se mostró en las elecciones internas.

Frente a la consulta de si es ideal el regreso a la presencialidad para la inscripción señaló que la medida virtual es decisión del JNE "que nos obliga, aunque algunos Jurados Nacional Electorales al interior del país no han querido recibir estos expedientes como corresponder a la norma".

"Instamos al JNE a que nos convoque para resolver el problema que estamos pasando dentro del proceso. No pueden decir que somos perfectos , así como los partidos nos equivocamos —y donde bsucamos refozar la democracia— debemos tener un contacto más estrecho y que no nos gane la soberbia, tanto a los funcionarios como a los partidos políticos", sentenció Valdez.