Congresista electo Raul Doroteo | Fuente: Facebook

Esta mañana, en Ampliación de Noticias, el actual congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, negó que para su bancada sea prioridad el establecimiento de una asamblea constituyente para el cambio de la Constitución.

“Hemos dicho que no es prioridad en estos momentos; existen otras prioridades para el país. Necesita reactivar la economía, vencer la pandemia, necesitamos generar empleo”, acotó.



En este sentido, el parlamentario indicó que su partido comunicó a Perú Libre que busca convertirse en un “puente de comunicación”. “El mensaje ha sido clarísimo y que le comuniquen al presidente de la República”, señaló.



LISTAS PARA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

Con respecto a las tres listas para la Mesa Directiva que han sido presentadas hasta el momento, el congresista señaló que espera que la liderada por María del Carmen Alva Prieto pueda lograr la mayor cantidad de votos posibles.

“Es una alternativa en una mesa de centro, donde pueda concertar todas las fuerzas políticas. Creo que hemos coincidido al final y hemos podido hacer una participación multipartidaria que hoy día se ha hecho de conocimiento”, señaló.

En cuanto a las conversaciones con Perú Libre previas a la presentación de esta lista, el parlamentario indicó que no se logró llegar a un consenso.

“Lamentablemente no estaban ellos, en todo momento iban cambiando de actores. Eso creo que ha generado la desconfianza, la inseguridad y no había la certeza. Al final no pudimos llegar a acuerdos importantes para el país y, como siempre lo hemos dicho, Acción Popular se presentaba como una lista de centro”, culminó.

