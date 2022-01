Los congresistas dieron positivo a la COVID-19. | Fuente: Composición | Congreso

Los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu informaron a través de sus redes sociales que dieron positivo a la COVID-19.

Según reportaron, ambos se encuentran en cuarentena y los síntomas que han presentado son leves. Así, por ejemplo, Aguinaga indicó que presentó fiebre, tos y dolor de garganta.

"Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID-19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es positiva. Estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario", escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el legislador Lizarzaburu informó que se encuentra en buen estado. "Quiero contarles que he dado positivo a COVID-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia", informó.

Ola de positivos en el Congreso

En menos de un mes ya van nueve congresistas que anunciaron públicamente que dieron positivo a COVID-19. Tras ello, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por María del Carmen Alva (Acción Popular), ordenó el cumplimiento obligatorio de medidas sanitarias a fin de evitar la propagación del COVID-19 en el Legislativo.

Así, el pasado 18 de diciembre del 2021 fue la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú quien comunicó que se había contagiado del nuevo coronavirus y que se encontraba cumpliendo los protocolos correspondientes.

Cuatro días después, el congresista Guillermo Bermejo informó que también se había enfermado de COVID-19. El 3 de enero anunció que fue dado de alta y se reincorporó a sus funciones.

Luego una serie de parlamentarios informaron que también dieron positivo y hasta la fecha, no precisan si ya se recuperaron. Ellos son Alejandro Cavero (Avanza País), Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), Héctor Acuña (Alianza para el Progreso), Diana Gonzáles (Avanza País), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Rosselli Amuruz (Avanza País).





