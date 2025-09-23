Últimas Noticias
Congresistas presentan moción para censurar a Juan José Santiváñez

El grupo de congresistas considera que Santiváñez no es idóneo para seguir en el cargo.
Redacción RPP

El documento ha sido suscrito hasta el momento por 35 parlamentarios que consideran que Santiváñez debe ser retirado del cargo por no reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar el sector Justicia y Derechos Humanos.

Congreso
Un grupo de congresistas presentó la tarde de este martes una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por falta de idoneidad para desempeñar el cargo.

El documento cuenta hasta el momento con las firmas de al menos 35 parlamentarios que consideran que Santiváñez debe ser retirado del cargo en el que fue designado el pasado 23 de agosto.

De acuerdo con la moción, se ha evidenciado que Santiváñez dejó de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar el sector Justicia y Derechos Humanos.

“Atendiendo a las consideraciones precedentes, se evidencia que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos”, se lee en la moción.

“Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”, añaden.  

El documento tiene las firmas de parlamentarios de diversas bancadas, entre los cuales aparecen Alex Flores (Bancada socialista), Susel Paredes (Bloque democrático popular), Edward Málaga (no agrupado), Patricia Chirinos, (Renovación Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), entre otros.

Congreso de la República Juan José Santiváñez

