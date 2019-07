Varias legisladoras colocaron en sus escaños carteles a favor y en contra del proyecto de paridad y alternancia en la lista de candidatos al Congreso en pleno debate en torno al dictamen sobre la inmunidad parlamentaria.



Las integrantes de Nuevo Perú mostraron carteles en las que se podía leer: "Paridad y alternancia. Ahora". Mientras que sus pares de Fuerza Popular pancartas con los siguientes mensajes: "Las mujeres somos capaces, competitivas y exitosas", "No soy una cuota", "Capacidad sí. Victimización no" y "Las feministas no me representan".



El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, decidió suspender la sesión del pleno al considerar que el enfrentamiento no contribuía a un ambiente propicio para el debate.