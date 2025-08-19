Congresistas se manifiestan a favor y en contra de fallo del TC que dispone suspensión de investigaciones contra Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto a la posibilidad de investigar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

El máximo intérprete de la Carta Magna declaró fundada la demanda y dispuso que se suspendan las investigaciones contra la jefa de Estado por casos como la "desactivación" del EFICCOP, el caso Rólex y las muertes en las protestas sociales que iniciaron en 2022, ya que, según el fallo, están "viciadas de incompetencia".

Además, estableció que la Fiscalía de la Nación está habilitada "sólo para realizar aquellos actos de investigación que resulten urgentes, inaplazables, estrictamente necesarios y siempre que las circunstancias del caso concreto lo ameriten", y que, "en caso la posible imputación versare sobre materias distintas a los supuestos del artículo 117 de la Constitución Política, se suspenderá el procedimiento respecto del presidente de la república hasta que concluya su mandato".

Al respecto, RPP recogió las opiniones a favor y en contra de congresistas de diferentes bancadas respecto a la resolución del TC.

Elvis Vergara: "Estamos totalmente en desacuerdo"

El presidente de las comisiones de Ética y de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, se manifestó en desacuerdo con el fallo del TC.

“Por eso es que la investigación penal tiene la parte que es la investigación preliminar, que significa algo urgente, inaplazable, que necesariamente tiene que quedarse en el acto en que se toma conocimiento de los hechos presuntamente ilegales. Entonces, si vamos a trasladar una investigación para dos o tres años después, o en este caso un año, pero imagínense un periodo donde el presidente está empezando sus funciones y hay un presunto hecho que investigar, ¿van a tener que esperar 4 o 5 años? Estamos totalmente en desacuerdo", indicó.

Alejandro Cavero: Se debe ponderar "la estabilidad y la gobernabilidad de un país"

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) consideró que la sentencia tiene que establecer el alcance de las investigaciones "respecto a la mandataria" y no "respecto de hechos" o sobre las "personas involucradas".

"Aquí hay dos bienes jurídicos que hay que ponderar: efectivamente, el hecho de que la Fiscalía puede investigar en su totalidad un hecho que puede darse en flagrancia o no, y otro, el hecho de mantener la investidura, la estabilidad y la gobernabilidad de un país", sostuvo.

José Cueto: Se está "cuidando la investidura presidencial"

El parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) señaló que, con el fallo del TC, casos como las muertes en las protestas ocurridas desde diciembre de 2022 se tendrán que ver "al término" del mandato de Dina Boluarte y que esto no puede interpretarse como un blindaje a la Presidencia.

"Se está reforzando y cuidando la investidura presidencial independientemente del [caso]. Eso es lo que está haciendo el TC", resaltó.

Héctor Ventura: Es una "correcta decisión del TC"

Por su parte, el parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular), a través de su cuenta en X, consideró que el fallo es una correcta decisión del TC "al aclarar que todo jefe de Estado en funciones puede ser sometido a indagaciones preliminares, pero no a una formalización de la investigación".

"Causales de vacancia son claras en el artículo 117. de la Constitución", precisó.

