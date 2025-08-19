Caso Dina Boluarte: ¿los presidentes en funciones ya no podrán ser investigados tras fallo del TC?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra del Ministerio Público y dispuso suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que termine su mandato, el próximo 28 de julio de 2026.

A poco de conocerse el pronunciamiento del TC, el constitucionalista Heber Joel Campos analizó la demanda competencial que presentó el Ejecutivo respecto a la posibilidad de investigar a un presidente por los supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

En el programa La Rotativa del Aire, el especialista explicó que sí es posible investigar a un presidente en funciones, pero el TC ha establecido una serie de criterios para llevar a cabo las diligencias que escapen de los escenarios del famosísimo artículo 117.

Primero, es necesario comprender que este artículo establece que un mandatario solo puede ser acusado durante su periodo bajo estos criterios: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por cerrar arbitrariamente el Congreso y por impedir su reunión o funcionamientos; o los del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.

Así, Campos precisó que el Ministerio Público solo podrá realizar la siguientes diligencias contra un presidente en funciones: toma de declaración en Palacio de Gobierno, realizar pedidos de información y solicitar la entrega documental.

Acotó que, después de esas diligencias, el tribunal estableció que corresponde a la Fiscalía suspender la investigación y reabrirla solo cuando el presidente deje el cargo.

“El tribunal ha dicho ‘es posible hacer estas diligencias incipientes, pero no se puede ir más allá de ello’. Eso es investigación preliminar. Una vez que estas diligencias preliminares ocurren, automáticamente se suspende la investigación y se reabre cuando el presidente deja el cargo”, apuntó.

“Aquí el Tribunal lo que ha dicho es que simplemente se puede hacer un pedido de información, pero no más que eso. Me parece que eso eventualmente podría poner en cuestión el avance de estas investigaciones y el esclarecimiento de los hechos vinculados con ellas”, agregó.

¿Fallo del TC repercute en la facultad del Congreso para vacar a un presidente?

El constitucionalista precisó que el reciente fallo del TC no implica un blindaje presidencial, dado que se ha dejado claro que sí es posible acusar a un mandatario si es que hay una vulneración los escenarios descritos en el artículo 117 de la Carta Magna.

Además, Campos dijo que, si bien se está discutiendo hasta dónde puede llegar la Fiscalía en una investigación seguida a un presidente, el fallo del TC no limita la facultad que tiene el Congreso para declarar la vacancia de un mandatario.

“No enerva el hecho de que el Congreso pueda declarar la vacancia presidencial por cualesquiera otros supuestos distintos a los vinculados con esas investigaciones, o incluso basados en ellas mismas, porque es una atribución diferente”, concluyó.