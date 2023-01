Freddy Díaz estuvo presente durante la votación en el Congreso | Fuente: Congreso de la República | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

El pleno del Congreso de la República aprobó este jueves el informe final que recomienda inhabilitar de la función pública por 10 años al parlamentario Freddy Díaz, acusado de haber ingerido licor en las instalaciones de Palacio Legislativo y abusar sexualmente de una trabajadora en su despacho.

Con 77 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, Freddy Díaz será desaforado y entrará en su reemplazo su accesitaria, Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros.

"En consecuencia, se emitirá la resolución que declara la vacancia y se comunicará conforme a la ley al Jurado Nacional de Elecciones para los trámites correspondientes", informó el titular del Parlamento, José Williams Zapata, quien condujo la sesión.

La decisión contra Freddy Díaz se adoptó luego de que la Representación Nacional aprobara la reconsideración a la votación realizada el martes 10, presentada por la legisladora Sigrid Bazán Narro (CD-JP), que enviaba al archivo la propuesta de sanción. Esta votación fue de 105 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones.

Informe final



Previamente, el relator del Parlamento leyó el informe final sobre el caso Freddy Díaz elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que señala, en la conclusión sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de inhabilitación, que se cumple con el principio de proporcionalidad, por tanto, también son razonables, y de esta forma compatibles con la Constitución.

Además, que “se ha demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como Congresista de la República y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico a la misma y sobre todo empleando las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso de la República”.

De igual forma, “se ha demostrado que el congresista denunciado ha incurrido en infracciones constitucionales de los artículos 1, 2 (numerales 1 y 24 (literal h)), 38 y 39 de la Constitución Política del Estado”.

El documento añade que “la conducta del denunciado se han observado factores adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes: es un alto funcionario del Estado, que tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos, en vez de hacer mal uso de su cargo, y los hechos se llevaron a cabo al interior de un despacho congresal, haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de congresista”.

Piden prisión preventiva



El miércoles el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para el congresista Freddy Díaz Monago por el presunto delito de violación sexual en estado de inconciencia en agravio de una extrabajadora de su despacho.

Este pedido fue realizado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien ha formalizado la investigación preparatoria contra el parlamentario. El encargado de tomar la decisión será el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien había convocado a una audiencia virtual privada a las 12:30 de la tarde. Sin embargo, esta fue postergada para el viernes a las 8:30 p.m.



La fiscal Ávalos alertó en su sustentación la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”. También calcula una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación.

