Abogado de congresista Freddy Díaz: "Hay un criterio de duda frente a lo que se prueba"

El parlamentario dijo estar seguro que se rechazara pedido de prisión preventiva | Fuente: RPP

El abogado de Freddy Díaz, Emerson Campos, manifestó este miércoles que presentaron ante el pleno del Congreso pruebas para demostrar que su cliente no cometió ninguna violación porque la misma víctima negó los hechos. En ese sentido, aseguró que hay un "criterio de duda".

"Concuerdo con la congresista Gladys Echaíz porque ella como abogada también ve que hay un criterio de duda frente a lo que se prueba y ha cotejado tal vez también lo que el informe (de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales) dice. Donde no se menciona nada de lo que decimos", manifestó.

Campos señaló que con el video que presentaron ante el pleno del Congreso muestran cómo la joven niega la acusación de violación por parte del congresista Freddy Díaz. Además, justificó la decisión de solicitar que estas imágenes se muestren en una sesión reservada.

"En ese video, lo que se determina y se muestra es que la presunta agraviada en todo momento niega cualquier situación. Pedimos la reserva (ante el pleno del Congreso) porque se trata de un delito contra la libertad sexual de una persona, hay que respetar el honor y no victimizar justamente para no generar ese morbo en la población", explicó.

Por otro lado, el abogado aseguró que el parlamentario se allanará a lo que decida el juez en las próximas horas sobre si va o no a prisión preventiva.

"Tenemos nosotros contraindicios en la carpeta fiscal que justamente no lo conoce el magistrado y que mañana justamente en este debate podrá ver no solo el juez sino toda la población qué es lo que se tiene. Estamos llanos a obedecer la decisión judicial que se adopte, pero creemos que tenemos una base sólida que exponeremos mañana", puntualizó.

"Lo van a rechazar"

Por su parte, Freddy Díaz, señaló que está convencido que el Poder Judicial desestimará el requerimiento de Fiscalía de prisión preventiva en su contra por este caso.

“Inicialmente estaba con un pedido de detención preliminar que rechazaron y estamos convencidos que este también lo van a rechazar”, señaló el parlamentario.

El legislador consideró también que la inhabilitación por 10 años en su contra que se debatió en el Congreso no le parecía razonable, pues a su criterio deben ser las autoridades del sistema de justicia las que se encarguen de su caso.

"Lo que se votó ayer es una infracción constitucional. Están solicitando una inhabilitación por 10 años, que no me parece lo más razonable con todo lo que se ha visto en el informe final. Porque el informe que se determina trae elementos que no han considerado y no han validado lo que nosotros hemos presentado como medios probatorios”, enfatizó.