Mujer que denunció a Freddy Díaz: “Ya vemos que en el Perú este tipo de casos están normalizados”

"En el vídeo no se ve el contexto completo en el que se me ve cómo me voy degradando como persona", comentó | Fuente: RPP Noticias

La mujer quien denunció al congresista de Freddy Díaz por violación sexual en las oficinas del parlamentario, señaló que espera la prisión preventiva y cuestionó la no aprobación en inhabilitarlo.

"Tenía un poco de esperanza en que los resultados jugasen a mi favor para estar en igualdad de condiciones", señaló en la multiplataforma de RPP Noticias.

Asimismo, dijo que en el video difundido ayer en la sesión del Pleno, se muestra en cómo "me encontró la persona que me grabó en ese día que estaba en completo estado de negación". Agregó que el video ha sido editado y muestra por completo lo que ocurrió.

"Es un video que toman a favor de ellos porque no muestran el video completo, el contexto completo donde yo me voy degradando como persona y entrando en una realidad de la cual y no quería reconocer en principio", añadió.

Contó que estaba dentro de la oficina y su mente estaba en blanco, además, lamentó las declaraciones de Freddy Díaz en negar haber cometido el abuso sexual en su contra. Ella dijo que desde el Congreso espera como mínimo la reconsideración de la votación, pero sí estará al tanto de la decisión del Poder Judicial.

Pese a que agradeció el apoyo de congresistas y su compañero quien grabó y denunció el hecho, declaró que el personal de seguridad del congresista estuvo presente cuando ocurrió el acto de violación, pero que se pusieron de lado de Freddy Díaz.

"Los que se abstuvieron es por un video donde mi rostro se ve y no se ve el grado en el que estaba, desorbitada, la nariz ensangrentada, y si ellos ven realmente en investigar el caso...ojalá lo hagan y me den la oportunidad con su voto. Es muy fácil abstenerse, espero puedan rectificarse y darme la oportunidad de enfrentarme de igual a igual como un ciudadano más", mencionó.

"Al resto de los 21 congresistas que votó en abstención les diría que mañana tienen la oportunidad de cambiar su voto de ratificarse y hacer las cosas bien realmente por las patrañas y cosas horribles dentro del Congreso", agregó en la multiplataforma de RPP.

'María' declaró que los videos que anunció Freddy Díaz ya están a conocimiento de la Fiscalía por parte de la investigación que es reservada. "No solo se trata de mi caso. Se trata de lo que representa. Se trata de miles de mujeres que tienen la valentía de salir y hablar y de pasar por toda la humillación porque el proceso lo es, es humillante", cuestionó.

Por último, pidió que desde el Congreso tomen seriedad sobre su caso y que no sea utilizado en el contexto de las manifestaciones a nivel nacional. "Ayer fue una burla que tomen mi caso para dividir el país, para generar violencia. Yo me sentí muy afectada pero tengo la fortaleza de seguir adelante", comentó.

Freddy Díaz considera que Poder Judicial no lo sentenciará

Freddy Díaz, congresista de la República denunciado por haber violado a una trabajadora de su despacho, señaló la noche de este miércoles que está convencido que el Poder Judicial desestimará el requerimiento de Fiscalía de prisión preventiva en su contra por este caso.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el legislador señaló que desde un comienzo se ha sometido al proceso de investigación y expresó su confianza en que no se declarará fundado el pedido de Fiscalía, pues ya se rechazó un requerimiento similar de detención preliminar.

“Inicialmente estaba con un pedido de detención preliminar que rechazaron y estamos convencidos que este también lo van a rechazar”, señaló el parlamentario quien acudió a la entrevista en compañía de su abogado.