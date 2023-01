El pleno del Congreso de la República aprobó inhabilitar en el ejercicio de funciones públicas durante 10 años al parlamentario Freddy Díaz. | Fuente: Andina

El excongresista Freddy Díaz calificó este jueves como un "exceso" la decisión del Pleno del Congreso de la República de inhabilitarlo en el ejercicio de funciones públicas durante 10 años y responsabilizó a los medios de comunicación sobre esta situación.



"Hace minutos se ha dado una votación, una votación que nosotros ya teníamos prevista gracias en gran parte a los medios de comunicación, el poder que ejercen, la presión que hicieron ha dado los resultados y sus frutos", indicó en conferencia de prensa.



Freddy Díaz argumentó que la inconducta que cometió a nivel de ética recibió la "máxima sanción" y aseguró que esta sanción se cumplió el sábado 6 de enero por lo que regresó a sus labores parlamentarias.



"En este proceso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay que decirlo con nombre propio, ya tenían casi decidida la sanción que querían imponer. El día martes no lograron su objetivo, no llegaron a los votos, pero el día de ayer y el martes a las 8, ha sido tanta la presión que el Ministerio Público ha solicitado una prisión preventiva y se programó para hoy al mediodía, tenía dos jucios paralelos", dijo.



Además, Freddy Díaz deslizó la posibilidad que el Congreso de la República "trabaja a la par" con el Ministerio Público o "con la parte agraviada".

"Es un exceso lo que han cometido el día de hoy, es un abuso lo que han hecho el día de hoy, solamente por la fuerza de los votos", manifestó.

La decisión contra Freddy Díaz se adoptó luego de que el Congreso aprobara la reconsideración a la votación realizada el martes 10, presentada por la legisladora Sigrid Bazán Narro (CD-JP), que enviaba al archivo la propuesta de sanción.

Piden prisión preventiva



El miércoles el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para el congresista Freddy Díaz Monago por el presunto delito de violación sexual en estado de inconciencia en agravio de una extrabajadora de su despacho.

Este pedido fue realizado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien ha formalizado la investigación preparatoria contra el parlamentario. El encargado de tomar la decisión será el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien había convocado a una audiencia virtual privada a las 12:30 de la tarde. Sin embargo, esta fue postergada para el viernes a las 8:30 p.m.



La fiscal Ávalos alertó en su sustentación la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”. También calcula una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación.

