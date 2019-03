Daniel Salaverry dijo que este lunes convocará a Junta de Portavoces para aclarar el tema de la semana de representación parlamentaria. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se reafirma en su postura por anular la semana de representación y los gastos que esta representa, así lo afirmó este miércoles en Nada está dicho. Por ello, este lunes convocará a Junta de Portavoces para evaluar este asunto.



“Es mi posición, es mi deseo (eliminarlo). No depende de mí. Yo no soy el propietario del Congreso solo el presidente, hasta julio de este año. He hecho la propuesta en la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces tiene que evaluar qué decisión se debe tomar respecto a la semana de representación”, dijo en RPP.



“Mi posición es que se elimine porque no ha servido para nada. No ha servido para mejorar la imagen del Congreso, no ha servido para que los ciudadanos se sientan más representados, no ha servido para ellos se sientan más cerca a sus representantes. Para lo único que ha servido es para esta hondonada de críticas”, aseveró.



El argumento del titular de la Mesa Directiva es que "la representación es permanente y a nivel nacional" y no solo cinco días al mes, como ocurre actualmente. Esta propuesta busca, además, terminar con posibles asignaciones de dinero indebidas.