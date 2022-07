Congreso: Edward Málaga anunció su apoyo a la lista a la Mesa Directiva liderada por Lady Camones

El parlamentario cuestionó que las cuatro listas a la Mesa Directivas no han brindado propuestas | Fuente: RPP

El congresista del Partido Morado, Edward Málaga, anunció este lunes que apoyará a la lista que lidera Lady Camones para la Mesa Directiva del Parlamento. Sin embargo, criticó que ninguna de las fórmulas que participa en las elecciones hayan dicho sus propuesta sobre lo que desean mejorar en el Legislativo.

"Yo he dicho públicamente que apoyaré la lista de Lady Camones porque reúne las condiciones y las cualidades personales necesarias para llevar adelante este proceso. No me estoy fijando tanto en la constelación de fuerzas políticas, porque eso es relativo. Yo creo que necesitamos personas que generen consensos y me parece que ella lo tiene", expresó en el programa Todo se sabe de RPP.

Málaga Trillo saludó la actitud de Fuerza Popular para ofrecerle su lugar en la Mesa Directiva a Gladys Echaíz, aunque al final eso no se concretara. En ese sentido, lamentó los problemas de la oposición al dividirse en esta elección.

Por otro lado, precisó que está promoviendo una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y aseguró que es un opositor al mandatario.





"Yo soy opositor a Pedro Castillo, estoy promoviendo una vacancia 3.0 y desde ese punto de vista me planteé las cuatro listas (al Congreso) y por descarte Esdras Medina, de Héctor Acuña, descartado, la de Renovación y Avanza País me parece que han jugado mal, porque tienen pocos votos", indicó.

Málaga Trillo precisó que los tres congresistas del Partido Morado han decidido votar de manera individual para estas elecciones a la Mesa Directiva y no en bloque.

Estas son las cuatro listas para la Mesa Directiva

Cuatro listas fueron confirmadas para la elección de la Mesa Directiva del Congreso. A la fórmula presentada la tarde de ayer ante la Oficialía Mayor del Congreso, encabezada por la congresista Lady Camones, se sumaron hoy las listas lideradas por Héctor Acuña, de Cambio Democrático; Esdras Medina yGladys Echaíz, estos dos últimos de Renovación Popular.

En la primera lista, presidida por Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP), postulan Martha Moyano de Fuerza Popular en la primera vicepresidencia, Digna Calle de Podemos Perú, en la segunda, y Wilmar Elera de Somos Perú, en la tercera. Esta lista fue anunciada días antes, en medio de una polémica por sumar a Gladys Echaíz, ahora de Renovación Popular, en dicha fórmula.

La lista encabezada por Acuña la integran también José Balcázar de Perú Bicentenerario en la primera vicepresidencia, Ruth Luque de Cambio Democrático, en la segunda, y Roberto Kamiche de Perú Democrático en la tercera.