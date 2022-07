La vicepresidenta del Congreso postulará ahora para liderar la próxima Mesa Directiva. | Fuente: Congreso de la República

El anuncio de Alianza Para el Progreso de oficializar la candidatura de Lady Camones a la Mesa Directiva del Congreso generó el rechazo de parlamentarios de cuatro bancadas, quienes adelantaron que no apoyarán la postulación.

Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático, señaló en RPP Noticias que su agrupación realiza conversaciones con otras bancadas de centro izquierda para conformar una candidatura a la Mesa Directiva de consenso. En ese sentido, manifestó que Lady Camones no debería postular porque forma parte de la gestión que ya se va.

"Consideramos que no deberían liderar una mesa porque no han contribuido y más bien han sumado a esta lógica de desprestigio. Por eso nos esforzamos en este diálogo y ojalá consolidar una siguiente lista", sostuvo la parlamentaria respecto de la candidatura de Camones.

Por su parte, Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, señaló a RPP Noticias consideró "bastante difícil" que su bancada apoye la candidatura de Lady Camones.

"Es bastante dificil que la bancada de Acción Popular, en bloque, vote por Lady Camones, probablemente vaya a tener uno que otro voto, pero es complicado que sea mayoritario porque ella tiene una posición que nosotros no nos parece la adecuada respecto al partido", indicó Vergara.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, confirmó que su agrupación tampoco apoyará en bloque a la candidatura de Lady Camones.

"La línea en la que se encuentra el partido de Acuña no está con nosotros y decidimos no apoyarlos, ellos tienen un trato que vienen de las elecciones anteriores que iban a presidir la lista, no lo reconocemos así que no vamos a participar. No encontramos nada afín a nosotros así que veremos qué pasa entre mañana y pasado", expresó Jorge Montoya.

Finalmente, Alex Flores, congresista de Perú Libre, también aseguró que su agrupación no apoyará a Lady Camones porque su candidatura representa un continuismo.

"Hay propuestas para la Mesa Directiva que van por el continuismo y esto sería lamentable para el país", expresó Flores.

Perú Libre también postulará a la Mesa Directiva

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó hace unos días que su agrupación participará con un candidato para conformar la Mesa Directiva del Congreso que se realizará el próximo martes 26 de julio.

“Perú Libre sí tiene una propuesta que la vamos a discutir más adelante. De hecho, va a estar participando en la Mesa Directiva”, indicó el parlamentario. Precisó además que la elección del candidato será debatida el fin de semana por los parlamentarios de la bancada de Perú Libre.

Gladys Echaíz no será candidata

La bancada de Renovación Popular no participará en la elección de la Mesa Directiva del Congreso. Así lo confirmó el vocero de la agrupación, Jorge Montoya, quien señaló que está descartada la postulación de Gladys Echaíz.

El parlamentario informó que el grupo parlamentario acordó dejar en libertad a sus integrantes para que voten por la lista de candidatos que ellos consideren conveniente. Además, precisó que la propia Echaíz declinó participar.