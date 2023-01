Edwin Martínez señaló la posibilidad de que el proceso haya estado amañado para favorecer a terceros | Fuente: Andina

El congresista Edwin Martínez, vicepresidente de la comisión Agraria, criticó al gobierno por el cuarto proceso fallido de adquirir urea. Para el parlamentario hay claros indicios de corrupción e incapacidad que deben ser investigados.

"Aquí ha habido una muestra clara de corrupción, incapacidad y los únicos perjudicados son los agricultores. La urea se utiliza en todo tipo de producción, por lo que sí es vital el uso de la urea. Aquellos que conocemos de agricultura podemos dar fe de ello, pero un maestro que ha estado como ministro definitivamente no conoce el tema agrícola, esto es un asunto de ingenieros agrónomos", manifestó en el programa Las Cosas como Son.

Edwin Martínez señaló que hay la posibilidad de que estos cuatro procesos para traer la urea hayan sido amañados para favorecer a ciertos grupos o por falta de capacidad.

"Son cuatro licitaciones fallidas motivados por dos aspectos: porque han sido amañados o fueron digitadas por incapaces que no han podido elaborar bien el proceso. Hay cadena de incapacidad o de corrupción pues no se puede caer esto de manera tan fácil. O han estado direccionando todo para que ganen los amigos o no han tenido la capacidad", expresó.

El parlamentario señaló como solución la propuesta de una compra estado a estado para traer la urea. Esto para evitar nuevamente pasar por una licitación que no ha funcionado.

"Redireccionar el proceso ya no con una licitación sino con una compra directa de estado a estado y obviarnos todo este tema burocrático que a la larga trae consecuencias para la agricultura porque no se puede tener este fertilizante en los momentos adecuados de la siembra o en el tiempo que se deben abonar los productos", puntualizó.

Posibles protestas en el país

El congresista Edwin Martínez advirtió que en las regiones hay dirigentes que buscan generar protestas violentas en los próximos días contra el gobierno de Dina Boluarte. En ese sentido, el parlamentario afirmó haber dado información al Ministerio del Interior y Defensa sobre estas posibles movilizaciones.

"Hay muchos dirigentes que están azuzando a la población a salir nuevamente a marchar, pero no se refieren a una movilización pacífica sino a una protesta violenta. Algo que generaría mucho perjuicio tanto económico y social al país, por lo tanto, las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Yo he tenido muchas conversaciones con los miembros tanto del Mininter como el Mindef dándoles información verídica de lo que se acuerda en centros mineros informales de Arequipa", subrayó el legislador.