Congreso elimina sesiones virtuales a partir de julio del 2026

Pleno aprobó eliminar sesiones virtuales en el Congreso desde julio del 2026
Pleno aprobó eliminar sesiones virtuales en el Congreso desde julio del 2026 | Fuente: Congreso de la República
El Pleno del Congreso de la República aprobó la eliminación de las sesiones virtuales instauradas durante la pandemia de COVID-19, estableciendo que todas las sesiones deberán ser presenciales durante el sistema bicameral.

Congreso
El Pleno del Congreso de la República aprobó esta noche, por mayoría, las resoluciones legislativas que establecen los reglamentos para el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, que incluirá tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en el marco de su implementación a partir de 2026.

El reglamento para el nuevo Congreso bicameral recibió 79 votos a favor, 20 votos en contra y 5 abstenciones. En cuanto al reglamento de la Cámara de Diputados, se aprobaron 75 votos a favor, 17 votos en contra y 5 abstenciones, mientras que el reglamento del Senado obtuvo 75 votos a favor, 20 votos en contra y 4 abstenciones.

Una de las principales novedades que trae esta reforma es la eliminación de las sesiones virtuales en el Congreso, una práctica que había sido instaurada en abril de 2020 debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del sistema bicameral, todas las sesiones de comisiones y plenos deberán ser presenciales, salvo excepciones o emergencias.

Esta decisión responde a las críticas por el uso excesivo de la virtualidad, que se reflejaba en sesiones con un alto nivel de ausentismo por parte de los congresistas.

