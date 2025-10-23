Congreso elimina sesiones virtuales a partir de julio del 2026

El Pleno del Congreso de la República aprobó esta noche, por mayoría, las resoluciones legislativas que establecen los reglamentos para el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, que incluirá tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en el marco de su implementación a partir de 2026.

El reglamento para el nuevo Congreso bicameral recibió 79 votos a favor, 20 votos en contra y 5 abstenciones. En cuanto al reglamento de la Cámara de Diputados, se aprobaron 75 votos a favor, 17 votos en contra y 5 abstenciones, mientras que el reglamento del Senado obtuvo 75 votos a favor, 20 votos en contra y 4 abstenciones.

Una de las principales novedades que trae esta reforma es la eliminación de las sesiones virtuales en el Congreso, una práctica que había sido instaurada en abril de 2020 debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del sistema bicameral, todas las sesiones de comisiones y plenos deberán ser presenciales, salvo excepciones o emergencias.

Esta decisión responde a las críticas por el uso excesivo de la virtualidad, que se reflejaba en sesiones con un alto nivel de ausentismo por parte de los congresistas.