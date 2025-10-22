Últimas Noticias
Pleno del Congreso otorga el voto de confianza al gabinete de Ernesto Álvarez

Pleno del Congreso brinda voto de confianza al gabinete de Ernesto Álvarez | Fuente: Congreso
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Con 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, los parlamentarios aprobaron el plan de trabajo de la PCM.

El Pleno del Congreso, con 79 votos favor, 15 en contra y cinco abstenciones, le dio este miércoles el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Ernesto Álvarez.

Álvarez, junto a todos los ministros, acudieron a las 4:00 p.m. al Parlamento para exponer las políticas del Gobierno en los meses que durará la gestión del presidente José Jerí. 

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia respaldaron al gabinete Álvarez, mientras que Voces del Pueblo–Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular votaron en contra. 

El presidente del Consejo de Ministros expuso ante los parlamentarios un paquete de medidas para combatir contra la criminalidad, esto a un día de haberse decretado el estado de emergencia en Lima Metropolitana. 

Según explicó Álvarez, los ejes presentados por el gobierno son: transición democrática, impulso a la economía; reconciliación nacional así como seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional. 

