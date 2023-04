El Congreso de la República se acordó que la invitación al ministro del Interior, Vicente Romero, y a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, para informar sobre situación en frontera con Chile se realice en el próximo pleno.

La moción de orden del día con fecha del 27 de abril, que plantea la invitación a los ministros de Estado se presentó a raíz de la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú, se aprobó la noche del sábado a través de un acta virtual de portavoces, según fuentes de RPP Noticias.



"Para que se presenten ante el pleno del Congreso de la República e informen a la representación nacional sobre las acciones en materia de política exterior, operativas y estratégicas que se están implementando en la frontera territorial de nuestro país con la República de Chile, así como los diálogos que se ha establecido con este gobierno; a raíz de la crisis migratoria de decenas de ciudadanos extranjeros que buscan ingresar a nuestro país de manera informal", indica el documento.

Situación en la frontera

Desde hace días el punto limítrofe denominado Línea de la Concordia, registra la presencia de cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos, que permanecen varados sin poder retornar a territorio de Chile ni ingresar a Perú, sin agua alimentos o servicios sanitarios.



En la víspera, la canciller Ana Cecilia Gervasi, informó que Perú y Chile acordaron medidas para tener un mejor control del flujo migratorio en la frontera de ambos países.

"Hubo constantes conversaciones entre nuestras cancillerías y otras autoridades, y ayer en la tarde tuve una conversación con el canciller chileno (Alberto van Klaveren) y hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común", dijo.



En las inmediaciones de la frontera de la región Tacna con Arica, el Perú desplegó el viernes 390 agentes de la Policía Nacional y 196 militares, tras la entrada en vigor del estado de emergencia en las zonas fronterizas del país.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter