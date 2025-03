Congreso impulsa nueva "ley mordaza" para "amedrentar a los periodistas", advierte presidenta de la SNRTV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, una nueva "ley mordaza" que buscaría amedrentar el trabajo periodístico. Se trata del dictamen de la Comisión de Justicia, presidida por Isaac Mita (Perú Libre), que agrupa dos proyectos de ley de los congresistas Katy Ugarte (Bloque Magisterial) y Segundo Montalvo (Perú Libre).

La propuesta contó con 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones y busca modificar el Código Penal, entre otras normativas, para incrementar las penas por los delitos de calumnia y difamación, variar los plazos para el ejercicio del derecho de rectificación e incorporar el delito de “violación de la intimidad” al ordenamiento jurídico.

Cabe resaltar que los votos a favor vinieron de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Podemos, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y el Bloque Democrático Popular; mientras que los grupos parlamentarios Renovación Popular, Juntos por el Perú y Bancada Socialista votaron en bloque contra el proyecto. Además, todos los congresistas presentes de Fuerza Popular votaron en abstención.

Michelle Szejer: "Esto no es más que una ley mordaza"

Al respecto, Michelle Szejer, presidenta ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), en diálogo con RPP, indicó que el dictamen no es más que otro intento de un sector del Congreso de impulsar una ley mordaza que amedrente el trabajo periodístico.

"El Congreso ya nos tiene acostumbrados a este tipo de proyectos de ley, hemos visto varias leyes mordaza que, felizmente, se han quedado en el camino, y esto no es más que una ley mordaza [que] lo que pretende es amedrentar a los periodistas en su afán de investigar", indicó.

"Lo que pasa es que la mayoría de estos congresistas no tienen un talante democrático y hay que decirlo, y la mayoría vienen del partido Perú Libre, que es un partido golpista, así que el congresista Segundo Montalvo, que es uno de los que ha presentado este proyecto de ley, ya había presentado la ley mordaza en el 2022 o 2023, y nos tienen acostumbrados a este tipo de proyectos de ley, que además van absolutamente contra todo el tema internacional de desarrollo de los derechos de la prensa y la cobertura del tema de libertad de expresión e información", agregó.

Sobre el respaldo que el proyecto tuvo en su aprobación, Szejer dijo: "No quiero pensar que no leyeron el proyecto de ley o que el proyecto de ley entra, digamos, subrepticiamente en la mitad del debate".

"Hay cosas importantes que el Congreso está dejando de legislar para enfocarse en temas como la forma de amedrentar a la prensa. Acá hay un tema de retaliación clarísimo. A mí me investigan, yo le corto el sueldo a mis trabajadores, me convierto en un mocha sueldos o una mocha sueldos y yo te saco el proyecto de ley. Es clarísimo que todos los congresistas que han presentado proyectos de ley de esta naturaleza son congresistas investigados", enfatizó.

Cabe resaltar que la congresista Katy Ugarte, autora de uno de los proyectos de ley que originaron el dictamen, fue suspendida por el Parlamento por, presuntamente, recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.

Mientras tanto, Segundo Montalvo, actual presidente de la Comisión de Educación y asiduo defensor del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ya había impulsado un proyecto de ley similar en el 2023.

Szejer resaltó también que, actualmente, ya existe una serie de disposiciones legales y éticas que los periodistas deben cumplir con rigurosidad en el ejercicio de su labor, por lo que cuestionó el interés de los parlamentarios por incrementar las sanciones que implicarían trasgredir la actual normativa.

"Los medios de comunicación mal llamado tradicionales estamos sometidos a una serie de regulaciones que tiene el país. Nosotros no solamente pagamos canon, impuestos, etcétera, sino que tenemos principios éticos, tenemos un pacto de autorregulación dentro de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, tenemos un Comité de Ética, tenemos un sistema de autorregulación, además, estamos regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, regulaciones hay", explicó.

"Además, hay un marco legal que los periodistas no están exentos. Si alguien considera que ha sido difamado, puede perfectamente ir al sistema judicial. Entonces, si no existía ningún problema con el marco legal que tenemos en este momento, ¿por qué incrementar las penas?, ¿por qué incrementar las reparaciones civiles? Y además le da la potestad a un juez penal a darle una reparación al querellante, cosa que no existía. Lo que se quiere es amedrentar otra vez", aseveró.

Finalmente, la presidenta de la SNRTV advirtió que existe otro propuesta de ley de la congresista María Agüero (Perú Libre) que exigiría a los medios de comunicación rendir una serie de cuentas al Poder Ejecutivo.

"Hay un proyecto de ley que está en este momento en comisión, de la congresista Agüero, que es un proyecto de ley que tiene que ver con medios de comunicación, que les digo que lean la exposición de motivos porque ya parece un chiste. Dice ‘el mencionado proyecto obliga a los medios de comunicación a reportar al Poder Ejecutivo: uno, su estructura de propiedad; dos, sus fuentes de financiamiento; tres, las actividades que desarrollan, incluyendo su programación, contenidos, cifras y mediciones’. Eso dice un proyecto de ley que está en este momento en la comisión", sostuvo.

"Yo entiendo que no nos guste que nos estén mirando y sacando las cosas a la luz, pero es parte de la función pública, es lo que tienen que entender. La función pública no es un cheque en blanco. Yo no voto y te doy un cheque en blanco para que tú hagas lo que se te da la gana", puntualizó.