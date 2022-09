Cueto fue uno de los parlamentarios que firmó la moción de censura | Fuente: Andina

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, afirmó este lunes que la oposición cuenta con los votos necesarios para lograr la censura del ministro del Interior, Willy Huerta, cuya moción ya fue redactada y lista para ser presentada en el pleno del Legislativo.

"Somos más de 33 congresistas que hemos firmado la moción de censura. Sí tenemos los votos (para aprobarla), yo estoy seguro de que la gran mayoría de los congresistas estamos cansados de estar nuevamente mirando a los ministros del Interior que no respetan a la Policía, que no la hacen respetar ante el Gobierno, atacan su institucionalidad, hacen cambios tratando de cubrir todos los problemas de Castillo y su gente. Y eso no es la labor de la PNP pues deberían estar más preocupados por la inseguridad ciudadana", manifestó el parlamentario en Las claves del día de RPP.

José Cueto también señaló que ha conversado con parlamentarios de otras bancadas y todos están a favor de censurar a Willy Huerta, pero no cree que conseguirán un alto número de votos como en la censura para Geiner Alvarado.

"No sé si llegaremos a los 94 votos como al señor Alvarado, pero sí la mayoría que se necesita para censurarlo (a Willy Huerta). Yo creo que sí", manifestó el parlamentario de Renovación Popular.

Por otro lado, dijo no conocer mucho con respecto a la revelación del programa Punto Final sobre los altos montos que gastó Renovación Popular en asesorías y coaching a Julio Gagó. En ese sentido, señaló que solo conoce del tema por los medios de comunicación.

Congresistas de varias bancadas de oposición presentaron este lunes una moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta. Esto debido a los cuestionados cambios en los altos mandos de la Policía Nacional y la intromisión al trabajo del coronel Harvey Colchado.

Los parlamentarios que firmaron la moción señalan que corresponde al Poder Legislativo censurar al ministro del Interior "por su responsabilidad política" y por "incapacidad y falta de idoneidad para asumir el cargo".

El ministro Willy Huerta se presentó ante el pleno del Congreso el pasado 7 de setiembre para explicar sobre los cambios realizados en los altos mandos de la Policía Nacional y recalcó en aquella oportunidad que el presidente Pedro Castillo nunca propuso cambios en el equipo especial que lidera Harvey Colchado.

Huerta reiteró que los cambios en la PNP se se debieron a la necesidad de "fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana" y descartó alguna relación con las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo.