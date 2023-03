El congresista impulsó la iniciativa de adelanto de elecciones para este año | Fuente: Andina

El presidente de la comisión de Constitución, Hernando Guerra García, reconoció este lunes que ya no se podrá tratar, en la presente legislatura, el tema del adelanto de elecciones. Esto luego de que no se alcanzaran los consensos para aprobar un proyecto de ley que impulse la iniciativa.

"El tema del adelanto de elecciones es un tema que, por ahora, en esta legislatura ya no se va a tratar. Siempre queda abierta la posibilidad de que se pueda plantear en la siguiente legislatura, pero es un tema que deben plantearlo cuando empiece la próxima legislatura ya que ahora no se podría", dijo Guerra García en declaraciones a los medios desde el Hall de los Pasos Perdidos.

El legislador precisó también que aún existe posibilidad de intentar el adelanto de elecciones, pese a la posición de algunos parlamentarios que consideran que no se alcanzará acuerdos debido a los intereses de las bancadas.

"Siempre hay posibilidad para ver ese espacio, depende de las dimensiones de las crisis que tenemos. Yo creo que tenemos una crisis de grandes dimensiones políticas y no descarto que ese tema se vea hacia adelante", añadió.

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó el pasado 14 de marzo el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para el 2023. Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Hernando Guerra-García desestimó la iniciativa para modificar el periodo de mandato de la presidenta Dina Boluarte, los legisladores y los representantes ante el Parlamento Andino.

La congresista Lady Camones, en una entrevista publicada en El Comercio, indicó que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones generales y que por eso votó en contra del dictamen en la Comisión de Constitución.

"Mi posición siempre ha sido: yo no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, ni he estado antes, ni he estado ahora ni estaré más adelante. Es mi decisión (...) Y el voto en contra en la Comisión de Constitución (...) se debe a que la propuesta es inviable", indicó.

Gobierno sigue a favor del adelanto de elecciones

El ministro de Justicia, José Tello, recalcó que el Poder Ejecutivo mantiene su postura a favor del adelanto de elecciones; sin embargo, señaló que el tema ya está en manos del Congreso.

Tello declaró para el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias que los parlamentarios deberán analizar y decidir si lo aprueban o no y que el gobierno no interferirá más en el asunto.

"Nosotros como Ejecutivo hemos expresado en dos ocasiones que sí consideramos el adelanto de elecciones y la terminación anticipada de los mandatos. Mantenemos esa posición, pero ahí viene el detalle: ya estamos ante un proceso parlamentario y el Congreso tiene que resolver este tema", expresó el ministro de Justicia.