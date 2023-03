José Tello también comentó sobre las discrepancias entre Poder Judicial y el TC | Fuente: Andina

El ministro de Justicia, José Tello, recalcó que el Poder Ejecutivo mantiene su postura a favor del adelanto de elecciones; sin embargo, señaló que el tema ya está en manos del Congreso.

Tello declaró para el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias que los parlamentarios deberán analizar y decidir si lo aprueban o no y que el gobierno no interferirá más en el asunto.

"Nosotros como Ejecutivo hemos expresado en dos ocasiones que sí consideramos el adelanto de elecciones y la terminación anticipada de los mandatos. Mantenemos esa posición, pero ahí viene el detalle: ya estamos ante un proceso parlamentario y el Congreso tiene que resolver este tema", expresó el ministro de Justicia.

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó ayer el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para el 2023. Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Hernando Guerra-García desestimó la iniciativa para modificar el periodo de mandato de la presidenta Dina Boluarte, los legisladores y los representantes ante el Parlamento Andino.

Este predictamen recogía 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios y acumulaba la propuesta remitida por el Ejecutivo el último 2 de febrero. No obstante, no pudieron llegar a un acuerdo, ya que, por un lado, no hubo consenso con respecto a la fecha y, por otro, se condicionó el voto con la inclusión de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

Discrepancias entre el TC y PJ

Jose Tello evitó dar una opinión sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema ante la sentencia del TC que favorece al Congreso, pero pidió a ambas instituciones encontrar un consenso.

"Este tipo de situaciones se produce entre este poder del Estado y el organismo constitucionalmente autónomo que es el Tribunal Constitucional. Hay que ver cómo lo terminan resolviendo porque es un tema que les atañe a ambas instituciones: Poder Judicial y TC. Esperemos que se llegue a un buen puerto. Pueden tener posiciones diferentes pero son organismos que administran justicia en nombre de la República", señaló.

Para el Poder Judicial, la resolución del TC no solo anuló las resoluciones emitidas por tres órganos jurisdiccionales en procesos de amparo en trámite,

sino que denunció la conducta funcional de los jueces que las emitieron, a fin de que se pueda determinar posibles responsabilidades disciplinarias en su contra, algo que consideraron grave.