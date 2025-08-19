Congreso reprograma para este miércoles presentación del canciller y ministro de Defensa por situación en Santa Rosa de Loreto

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores deberá detallar las acciones diplomáticas que despliega en defensa de la soberanía nacional.

La Junta de Portavoces del Congreso reprogramó para este miércoles 20 de agosto, desde las 3:00 p.m., la presentación del canciller Elmer Schialer y del ministro de Defensa, Walter Astudillo, en el Pleno del Parlamento para que informen sobre la situación actual, así como las medidas adoptadas, en el distrito de Santa Rosa de Loreto tras la controversia generada por el presidente colombiano Gustavo Petro.

Esta invitación a los dos ministros se realiza por la moción de orden aprobada en la sesión plenaria del pasado 14 de agosto, en la cual se declaró persona no grata al precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero.

El canciller Elmer Schialer, durante su presentación del pasado lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ratificó la soberanía peruana en la isla Chinería, en donde se encuentra el distrito Santa Rosa de Loreto, e insistió en que no existe duda sobre el mismo.

"No se puede renegociar, a partir de un órgano jurídico o técnico, un tratado ya establecido", destacó ante los parlamentarios.

Dina Boluarte visitó Santa Rosa

La presidenta Dina Boluarte llegó la semana pasada al distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, acompañada de algunos ministros de Estado, en medio de la tensión diplomática con Colombia por la detención de ciudadanos de ese país y la polémica iniciada por el presidente Gustavo Petro.

"Aquí actuamos conforme a la Constitución y al Derecho Internacional. No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión", dijo la jefa de Estado en un breve discurso realizado en la localidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el pasado 5 de agosto que Perú violó el tratado de Río de Janeiro al anexar un territorio que, según señaló, es de su país. Por ello, anunció que podrían ir al "derecho internacional" si el Estado peruano se niega a dialogar en las instancias correspondientes.