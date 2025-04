Las reacciones en el Congreso ante designación de afiliada de APP como jefa del Centro de Modalidades Formativas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Entre los principales argumentos precisaron que Lozano Millones únicamente cuenta con el grado de bachiller en Derecho | Fuente: Congreso

Luego de que se designara a Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), como jefa del Centro de Modalidades Formativas, con un sueldo mayor a los 19 mil soles mensuales, diversos congresistas cuestionaron su incorporación.

Entre los principales argumentos precisaron que Lozano Millones únicamente cuenta con el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia de César Acuña.

Carlos Zeballos

"Desconocemos la creación de esta oficina. El día de hoy estoy solicitando una información para que se nos diga cuándo se crea, con qué personal y cuál es el objetivo. Porque no podemos estar creando agencias de empleo. No solo es en esta oficina, sino en varias oficinas se encuentra la fotografía del señor César Acuña y, sobre todo, se está viendo como un proselitismo político porque ya se lanzaron las elecciones".

José Cueto

"No les debe extrañar. Hace tiempo que varios congresistas venimos criticando no solo a la Mesa Directiva, sino la injerencia tan marcada que tienen los partidos en la parte administrativa del Congreso, donde los congresistas no tenemos nada que ver. La verdad es que deja mucho que desear que pongan a una chica que no tiene ningún pergamino, más allá de ser 'la hija política' del señor Acuña".

Jaime Quito

"En Junta de Portavoces se ha tocado este tema (...). Nos han dicho que cumple con los requisitos, pero lo concreto aquí es que, a final de cuentas, qué tan eficiente está siendo. Y yo consideraba con tanto personal que tenemos en el Congreso por qué no se saca de algún otro lugar para esta oficina. Y yo creo que la única de rectificar esto es poniendo a una persona idónea en el cargo (...). Otra de las cosas que se ha planteado es que en estas oficinas administrativas no se tenga ese tipo de fotos o imágenes que conllevan a una partidarización, sino que se trabaje de acuerdo a cómo el reglamento lo establece. Por otro lado, es pertinente señalar que se requiere personas idóneas en esos cargos para que no obedezcan a intereses particulares, sino a toda la ciudadanía".

Jaime Quito: "Se requiere personas idóneas en esos cargos para que no obedezcan a intereses particulares" | Fuente: RPP

Eduardo Salhuana no brindó declaraciones

Un día después de que se dio a conocer esta información en un dominical, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, no ha ingresado por la puerta principal de la sede legislativa: lo ha hecho por una puerta lateral y sin brindar declaraciones.