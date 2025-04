JNE resuelve que César Acuña no infringió neutralidad electoral y archiva su caso

El gobernador de La Libertad era cuestionado porque durante la inauguración de un colegio inicial bailó canciones utilizadas en sus campañas electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones decidió no sancionar al gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, por presuntamente infringir el principio de neutralidad que toda autoridad debe mantener desde el momento en que las Elecciones Generales 2026 fueron convocadas. Asimismo, se dispuso que su caso pase al archivo.

Al gobernador se le cuestionó porque, durante la inauguración de un colegio inicial en el distrito de La Esperanza, bailó canciones utilizadas en sus pasadas campañas y se refirió a sus victorias electorales en la región. El tema musical en cuestión se llama 'El serranito' y fue empleada por APP durante su etapa como candidato a la alcaldía de Trujillo.

"Con esas dos canciones me gané el corazón de los liberteños. [...] Mi premio: alcalde", se le escucha decir a César Acuña en un video difundido en redes sociales.

La resolución

La Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) del JNE fue encargada de emitir la resolución y señala que Acuña Peralta no tuvo intención de favorecer a su agrupación durante un evento público y difundido por el GORE La Libertad y medios locales.

"No puede atribuírsele responsabilidad por la música reproducida durante la inauguración del Jardín María Inmaculada, ya que esta fue colocada espontáneamente por pobladores del lugar. Argumenta (César Acuña) que el uso de canciones como 'El serranito' o 'La carta' no fue promovido por él ni coordinado desde su función como autoridad. Por tanto, no se trataría de un acto deliberado ni una expresión política organizada desde su investidura como Gobernador", se lee en parte de la resolución.

La Dirección también descartó que en aquella actividad se hayan usado las redes institucionales del GORE La Libertad para impulsar la imagen del líder de Alianza para el Progreso.

"Respecto a las publicaciones en redes sociales, aclara que compartió imágenes del evento en su cuenta personal, actuando como ciudadano y no como Gobernador Regional. Precisa que no se trató de una comunicación institucional ni de una actividad oficial amparada por la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, señala que no fue responsable del diseño, colocación ni la elección de los colores utilizados durante el evento, como aquellos asociados a su partido", se indica en el documento.